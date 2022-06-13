SON DAKİKA: Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Yunan amiralin küstah sözlerine yanıt! 'Cesareti varsa yapsaydı'

Son dakika: Yunanistan'daki bir TV kanalında konuşan emekli Yunan donanması koramirali Egkolfopoulos yaptığı açıklamada "Önce uçaklarımız, İstanbul'daki köprüleri yok edecek" ifadelerini kullandı. Küstah sözlerle ilgili olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Cesareti varsa yapsaydı" yanıtını verdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi. Ortak basın toplantısı düzenleyen Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamasından satır başları:

YUNANİSTAN İLE GERİLİM

"Strateji belirleseler ne olacak? Başkasıyla tatbikat yapsalar ne olacak, Türkiye'ye düşmanlık etseler elde ne edecekler? Cumhurbaşkanımızın da tepkisinin sebebi bu. Yani İstanbul'da bir öğle yemeğinde gayet gelip tıpkı Dendias'ın Ankara'daki basın toplantısından önce, 'Olumsuz bir şey söylemeyeceğim, sizden de beklentimiz budur' demesine rağmen tam tersine rağmen olumsuz bir basın toplantısı, konuşması yapması gibi.

"BİZİ ÖVMESİNİ BEKLEMİYORUZ"

Yunanistan Başbakanı'nın ya da başka Yunan Başbakanı'nın gidip de Amerikan Kongresi'nde ya da Avrupa Birliği'nde bizi övmesini beklemiyoruz. Böyle bir şeyin mümkün olmadığını görüyoruz, böyle beklentimiz de yok. Fakat iki NATO üyesi ülke ve NATO'da güvenlikle ilgili dayanışma söz konusu. Yani Türkiye'nin alacağı savunma sanayi, F-16'lar dahil ürünlerinin verilmemesi için lobi yapması kabul edilebilir bir davranış değil. Bizim hiç lobimiz olmadı Yunanistan'a. Sonuç itibarıyla buraya gelebilir, farklı yere gidebilir, ittifaklar olabilir. Bölgede Türkiye'yi dışlayarak bir sürü toplantılar, formatlar oldu. 'Bunların hiç birisinin hükmü yoktur' dedik. Oldu mu hükmü? Oldu mu bir şey, olmadı. Şimdi bir sonraki toplantılara Türkiye'yi de davet edelim' demeye başladılar. Bizim haklarımızı koruma konusunda Kıbrıs Türk halkının haklarını koruma konusunda kararlılığımız tamdır. Onun ne dediği, kimle buluştuğu, Miçotakis'in gelmesi vs. bunların oraya gitmesi bizim için problem değil."

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN YUNAN AMİRAL'E YANIT

"Önce uçaklarımız, İstanbul'daki köprüleri yok edecek" diyen Yunan Amiral'e de cevap veren Çavuşoğlu, "Cesareti varsa yapsaydı" dedi.



