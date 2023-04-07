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  4. Son dakika: MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Meral Akşener'e tepki: Sağa sola mermi kovanı atmaları demokrasiye saygısızlıktır

Son dakika: MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Meral Akşener'e tepki: Sağa sola mermi kovanı atmaları demokrasiye saygısızlıktır

07.04.2023 20:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'da iftar programında açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, kürsüden mermi fırlatan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepki gösteren Bahçeli, "Bağıra çağıra mermi fırlatma çaresizlik içinde çıkmaz sokaklara düşen bir çarpıklıktır. Vatan ve millet düşmanları ile aynı karede poz veren, ittifak kuranların Türklüğün muhteşem geçmişinde örnekler vermesi sadece bir hezeyandır." dedi.

Son dakika: MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Meral Akşener'e tepki: Sağa sola mermi kovanı atmaları demokrasiye saygısızlıktır

Son dakika haberi: MHP lideri Devlet Bahçeli Ankara'da iftar programında konuştu. Bahçeli, konuşmasında CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepki gösterdi. İşte haberin detayları...

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

  • (Akşener ve Kılıçdaroğlu'na) Meclis grup kürsüsünde çıldırmış gibi sağa sola mermi kovanı atmaları evvela demokrasiye saygısızlıktır. Ayrıca bağıra çağıra mermi fırlatma çaresizlik içinde çıkmaz sokaklara düşen bir çarpıklıktır. Vatan ve millet düşmanları ile aynı karede poz veren, ittifak kuranların Türklüğün muhteşem geçmişinde örnekler vermesi sadece bir hezeyandır.

Ayrıntılar geliyor...

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Devlet Bahçeli MHP

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