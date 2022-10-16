Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tepki: ABD ziyareti şaibelidir

Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "2023’e Doğru: Aday Belli, Karar Net" Konya Mitingi'nde konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:



"(Bartın'da madende 41 can kaybı) Bir daha acılar yaşanmaması için önlem alınacak.

Adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır.

CHP kuruluş tarihi olan 9 Eylül 1923 çizgisinden bütünüyle kopmuş, uzaklaşmıştır. Kılıçdaroğlu CHP'yi tanınmaz hale getirmiştir. HDP'ye bakanlık vaad eden bugünkü CHP'dir, FETÖ'ye el uzatan bugünkü CHP'dir.

"KILIÇDAROĞLU'NUN ABD ZİYARETİ ŞAİBELİDİR"

Kılıçdaroğlu ABD'ye gitti. Gizli ve gizemli toplantılar yaptı. Pensilvanya istikametini takip ederek 8 saatlik bir süre ortadan kayboldu. Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti şaibelidir. A'dan Z'ye şüphelidir. Hangi sözleri aldı, hangi sözleri verdi?

Zillet ittifakı üç maymunu oynasa da Türkiye, enerjinin ağırlık merkezine konuşlanmak üzeredir.

ENFLASYON MESAJI

Enflasyon düşürülecektir. Hayat pahalılığı yenilecektir.

Teröristler ya teslim olacak, ya teslim olacaktır. Yoksa alayı imha edilecektir."

