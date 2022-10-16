HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tepki: ABD ziyareti şaibelidir

Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tepki: ABD ziyareti şaibelidir

16.10.2022 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Konya'da "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" kapsamında miting düzenledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretini eleştiren Bahçeli, "Kılıçdaroğlu Pensilvanya istikametini takip ederek 8 saatlik bir süre ortadan kayboldu. Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti şaibelidir. A'dan Z'ye şüphelidir. Hangi sözleri aldı, hangi sözleri verdi?" dedi.

Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tepki: ABD ziyareti şaibelidir

Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "2023’e Doğru: Aday Belli, Karar Net" Konya Mitingi'nde konuştu.

MHP lideri Bahçeli'den Amasra'daki maden kazası hakkında paylaşım: Türk milletini derin bir acıya maruz bırakmıştırMHP lideri Bahçeli'den Amasra'daki maden kazası hakkında paylaşım: Türk milletini derin bir acıya maruz bırakmıştır

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

"(Bartın'da madende 41 can kaybı) Bir daha acılar yaşanmaması için önlem alınacak.

Adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır.

CHP kuruluş tarihi olan 9 Eylül 1923 çizgisinden bütünüyle kopmuş, uzaklaşmıştır. Kılıçdaroğlu CHP'yi tanınmaz hale getirmiştir. HDP'ye bakanlık vaad eden bugünkü CHP'dir, FETÖ'ye el uzatan bugünkü CHP'dir.

"KILIÇDAROĞLU'NUN ABD ZİYARETİ ŞAİBELİDİR"

Kılıçdaroğlu ABD'ye gitti. Gizli ve gizemli toplantılar yaptı. Pensilvanya istikametini takip ederek 8 saatlik bir süre ortadan kayboldu. Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti şaibelidir. A'dan Z'ye şüphelidir. Hangi sözleri aldı, hangi sözleri verdi?

Zillet ittifakı üç maymunu oynasa da Türkiye, enerjinin ağırlık merkezine konuşlanmak üzeredir.

ENFLASYON MESAJI

Enflasyon düşürülecektir. Hayat pahalılığı yenilecektir.

Teröristler ya teslim olacak, ya teslim olacaktır. Yoksa alayı imha edilecektir."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaralı madencilere ziyaretCumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaralı madencilere ziyaret
Bakan Koca, yaralıların son durumunu açıkladıBakan Koca, yaralıların son durumunu açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan kaza bölgesinden duyurdu! Faciada can kaybı yükseldiCumhurbaşkanı Erdoğan kaza bölgesinden duyurdu! Faciada can kaybı yükseldi
Anahtar Kelimeler:
Konya Devlet Bahçeli MHP

En Çok Okunan Haberler

Altın kemeri görünce... "Gösteriş olarak abartılı ama..."

Altın kemeri görünce... "Gösteriş olarak abartılı ama..."

İğrenç olay! 15 yaşındaki kız dehşeti yaşadı, önce sözlü tacize uğradı sonra...

İğrenç olay! 15 yaşındaki kız dehşeti yaşadı, önce sözlü tacize uğradı sonra...

Bakan Dönmez duyurdu: Alanı kapatma kararı aldık

Bakan Dönmez duyurdu: Alanı kapatma kararı aldık

Asgari ücret, EYT, 3600 ek gösterge derken bir müjde daha

Asgari ücret, EYT, 3600 ek gösterge derken bir müjde daha

Oğuzhan Uğur'un FETÖ firarisi Hakan Şükür tweeti olay oldu!

Oğuzhan Uğur'un FETÖ firarisi Hakan Şükür tweeti olay oldu!

Araç sürücülerini ilgilendiriyor! Dikkat çeken karar, mahkeme iptal etti

Araç sürücülerini ilgilendiriyor! Dikkat çeken karar, mahkeme iptal etti

İlginizi Çekebilir

Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız

Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız

Hepsi gözünden çıktı: Tam 23 tane... "Hiç böyle bir şey görmedim"

Hepsi gözünden çıktı: Tam 23 tane... "Hiç böyle bir şey görmedim"

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Ölümcül kan pıhtılaşmasını doğal olarak çözer!

Ölümcül kan pıhtılaşmasını doğal olarak çözer!

Birden fazla karısı olan ünlü şarkıcı anlattı: “Neden daha iyi?”

Birden fazla karısı olan ünlü şarkıcı anlattı: “Neden daha iyi?”

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.