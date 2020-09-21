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  4. Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan Ermenistan'a sert tepki: Ateşle oynamayı derhal kesmeli

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan Ermenistan'a sert tepki: Ateşle oynamayı derhal kesmeli

DÜNYA HABERLERİ  | 21.09.2020 20:58 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Ermenistan, Tovuz bölgesindeki ateşkesi ihlal ederek bir kahraman Azerbaycan askerimizi şehit etti. Ermenistan, ateşle oynamayı derhal kesmeli" denildi.

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan Ermenistan'a sert tepki: Ateşle oynamayı derhal kesmeli

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Yukarı Karabağ’ı hukuksuzca işgal eden Ermenistan, şimdi de Tovuz bölgesindeki ateşkesi ihlal ederek bir kahraman Azerbaycan askerimizi şehit etti. Şehidimize Allah’tan rahmet, tüm Azerbaycanlı kardeşlerimize başsağlığı dileriz. Ermenistan ateşle oynamayı derhal kesmeli" denildi.


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