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  4. SON DAKİKA | Mısır'dan Sisi-Fidan görüşmesine ilişkin açıklama

SON DAKİKA | Mısır'dan Sisi-Fidan görüşmesine ilişkin açıklama

14.10.2023 14:06 | Son Güncelleme:
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Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan Sisi-Fidan görüşmesi ile ilgili olarak "Taraflar Gazze halkının aç bırakılma, yerinden edilme gibi toplu cezalandırma politikalarına maruz kalmaması gerektiğini vurguladı" dedi.

SON DAKİKA | Mısır'dan Sisi-Fidan görüşmesine ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından kabul edildi. Görüşmede İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Gazze'ye insani yardımlar ve Gazze'den tahliyeler ele alındı.

MISIR'DAN AÇIKLAMA

Mısır'dan görüşmeye ilişkin "Taraflar Gazze halkının aç bırakılma, yerinden edilme gibi toplu cezalandırma politikalarına maruz kalmaması gerektiğini vurguladı" açıklaması geldi.

Mısır Cumhurbaşkanlığı açıklamanın devamında "Taraflar Gazze halkının insani yardıma güvenli ve acil erişiminin sağlanması gerektiğini vurguladı" ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Hakan Fidan Mısır

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