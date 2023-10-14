SON DAKİKA | Mısır'dan Sisi-Fidan görüşmesine ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından kabul edildi. Görüşmede İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Gazze'ye insani yardımlar ve Gazze'den tahliyeler ele alındı.
Mısır'dan görüşmeye ilişkin "Taraflar Gazze halkının aç bırakılma, yerinden edilme gibi toplu cezalandırma politikalarına maruz kalmaması gerektiğini vurguladı" açıklaması geldi.
Mısır Cumhurbaşkanlığı açıklamanın devamında "Taraflar Gazze halkının insani yardıma güvenli ve acil erişiminin sağlanması gerektiğini vurguladı" ifadesini kullandı.