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Son dakika: MİT'ten bir nokta operasyon daha! Terörist Rasim Akyol yakalandı...

28.04.2023 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre; Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG mensubu firari Rasim Akyol, MİT’in yurt dışı operasyonuyla yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

Son dakika: MİT'ten bir nokta operasyon daha! Terörist Rasim Akyol yakalandı...

Son dakika haberi: Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG mensubu firari Rasim Akyol, MİT’in yurt dışı operasyonuyla yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı’nca yapılan çalışmalar neticesinde Avrupa’ya kaçma arayışında olan terör örgütü mensubu Rasim Akyol, yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirilmesinin ardından Emniyet güçlerine teslim edildi. Hakkında “Silahlı Terör Örgütlerine Silah Sağlama” suçundan 15 yıl kesinleşmiş cezası bulunan Akyol'un, 2018 yılında Hatay’da 25 kilogram patlayıcı madde ile yakalanan eylem hazırlığı içerisindeki PKK/KCK mensuplarına, yardım ve yataklık eden grup içerisinde yer aldığı öğrenildi.

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