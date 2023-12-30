SON DAKİKA | MİT'ten nokta operasyon! PKK/YPG Maliye Yapılanması sözde sorumlusu Remziye Altığ etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/YPG maliye yapılanması sözde sorumlularından ’Viyan’ kod Remziye Altığ’ı Suriye/Kamışlı’da düzenlediği nokta operasyon ile etkisiz hale getirdi.

PARA TRAFİĞİNİ YÜRÜTÜYORDU

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT, yürüttüğü saha çalışmaları sonucu terörist "Viyan" kod adlı Remziye Altığ'ın, örgütün sözde üst düzey kadrolarından aldığı talimatlar doğrultusunda Suriye'de faaliyetler yürüttüğünü tespit etti. Terörist Remziye Altığ'ın terör örgütü PKK/YPG'nin para trafiğini yürüten sözde sorumlularından olduğu belirtildi.

NOKTA OPERASYONLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MİT'in görevlendirdiği özel ekip tarafından yakın takibe alınan terörist Altığ, Kamışlı'da düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

Terörist Altığ'ın 2016 yılı öncesinde Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması tarafından düzenlenen gösterileri organize ettiği ve örgütün eylemsel planlamalarında yer aldığı öğrenildi. (AA/İHA/DHA)





