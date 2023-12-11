HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | MİT'ten nokta operasyon! "Ruken Zilan" etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA | MİT'ten nokta operasyon! "Ruken Zilan" etkisiz hale getirildi

11.12.2023 10:53 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT), terör örgütü PKK’nın sözde cephane sorumlusu "Ruken Zilan" kod adlı teröristi Duhok kırsalında etkisiz hale getirdi.

SON DAKİKA | MİT'ten nokta operasyon! "Ruken Zilan" etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre MİT'in Duhok kırsalında etkisiz hale getirdiği "Ruken Zilan" kod adlı terörist Zeynep Sevim'in, terör örgütü PKK'nın sözde cephane sorumlularından olduğu belirlendi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Duhok kırsalında etkisiz hale getirilen teröristin, güvenlik güçlerine karşı eylem hazırlığında olan örgüt mensuplarının cephane ihtiyaçlarını karşılamak için planlama yaptığı öğrenildi.

PKK/KCK kırsal kadrosuna 2014'te katılan teröristin, 2016'da Irak'ın kuzeyindeki Metina'da, 2017'de Gara'da, 2019'da Avaşin'de güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilen eylemlerde örgüt mensuplarının lojistik ihtiyaçlarını karşıladığı, Pençe-Kilit harekatındaki güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirilecek eylemlerin sözde cephane sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Terörist Sevim'in kardeşi "Zilan Ruken" kod adlı Fatma Sevim de 2012'de Tunceli'nin Ovacık ilçesinde güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilmişti.

AA

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En riskli ilçeleri bir bir saydı! "En dayanıklı binalar bile yıkılır"En riskli ilçeleri bir bir saydı! "En dayanıklı binalar bile yıkılır"
İstanbul’da yağışlar, barajları doldurdu! İşte son durumİstanbul’da yağışlar, barajları doldurdu! İşte son durum
Bakan Ersoy ile karesi gündem olmuştu! Altaylı'dan gelen tepkilere yanıt: 'Demek ki adam değilsiniz'Bakan Ersoy ile karesi gündem olmuştu! Altaylı'dan gelen tepkilere yanıt: 'Demek ki adam değilsiniz'
Anahtar Kelimeler:
terörist MİT son dakika duhok
En Çok Okunan Haberler
Asgari ücrette kritik gün geldi!

Asgari ücrette kritik gün geldi!

"Memelere özgürlük" sloganıyla sokağa çıktı, tansiyon yükseldi!

"Memelere özgürlük" sloganıyla sokağa çıktı, tansiyon yükseldi!

Bakan Ersoy ile karesi gündem olmuştu! Altaylı'dan gelen tepkilere yanıt: 'Demek ki adam değilsiniz'

Bakan Ersoy ile karesi gündem olmuştu! Altaylı'dan gelen tepkilere yanıt: 'Demek ki adam değilsiniz'

Korkunç ölüm! Herkesin gözü önünde kendini ateşe verdi

Korkunç ölüm! Herkesin gözü önünde kendini ateşe verdi

Bu kez eski Yemen savunma bakanının oğlu kaza yaptı! Yoğun bakımda yaşam mücadelesi

Bu kez eski Yemen savunma bakanının oğlu kaza yaptı! Yoğun bakımda yaşam mücadelesi

Manisa'da aile dehşeti! Eşini ve kayınbiraderini öldürüp, intihar etti

Manisa'da aile dehşeti! Eşini ve kayınbiraderini öldürüp, intihar etti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sözleri gündem yarattı! "Biz Müslüman ülkeyiz, bol bol var"

Sözleri gündem yarattı! "Biz Müslüman ülkeyiz, bol bol var"

Ayakkabıda rahatlığı önemseyenler buraya! Çok satanları sizin için seçtik

Ayakkabıda rahatlığı önemseyenler buraya! Çok satanları sizin için seçtik

Köpek dışkısı yüzünden tartıştığı adamın üzerine benzin dökerek ateşe verdi

Köpek dışkısı yüzünden tartıştığı adamın üzerine benzin dökerek ateşe verdi

Dilan Polat'ın kara kutusu Şule ülkesine geri döndü! "Millet olarak rahatlayın"

Dilan Polat'ın kara kutusu Şule ülkesine geri döndü! "Millet olarak rahatlayın"

Lacoste'da %40'a varan indirim ve daha birçok markada günün fırsatı

Lacoste'da %40'a varan indirim ve daha birçok markada günün fırsatı

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.