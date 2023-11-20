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  4. SON DAKİKA | MİT'ten operasyon! Gülsüme Doğan etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA | MİT'ten operasyon! Gülsüme Doğan etkisiz hale getirildi

20.11.2023 13:44 | Son Güncelleme:
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Son dakika: MİT, Irak'ın Süleymaniye kentinde düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Jiyan Mardin kod adlı Gülsüme Doğan'ı etkisiz hale getirdi.

SON DAKİKA | MİT'ten operasyon! Gülsüme Doğan etkisiz hale getirildi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT, Irak'ın kuzeyinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MİT, Irak'ın Süleymaniye şehri ve çevre kentlerde PKK/KCK'nın sözde sorumlusu olarak faaliyet gösteren Jiyan Mardin kod adlı Gülsüme Doğan'ı etkisiz hale getirdi.

Terörist Doğan'ın, aldığı talimatlar doğrultusunda bölge halkını vergilendirme adı altında haraca bağladığı, toplanan parayı da güvenlik güçlerine yönelik saldırı faaliyetlerinde kullandığı ve örgüte lojistik destek sağladığı tespit edildi.

Örgüte yeni militan kazandırmak için çalışan teröristin, reşit olmayan çocukların örgüte katılması yönünde faaliyetler yürüttüğü de belirlendi.

Kaynak: AA

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