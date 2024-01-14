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  4. Son dakika: MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! 23 terör hedefi imha edildi

Son dakika: MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! 23 terör hedefi imha edildi

14.01.2024 19:26 | Son Güncelleme:
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Son dakika: MİT, Suriye'de, PKK/YPG'ye ait terör amaçlı kullanılan aralarında kritik altyapı tesisi, kontrol noktası, sözde askeri nokta bulunan 23 hedefi imha etti. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, operasyonların planlanan hedefe ulaşıncaya kadar devam edeceği öğrenildi.

Son dakika: MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! 23 terör hedefi imha edildi

Son dakika haberi: Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK’nın Irak’ta güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirdiği menfur saldırının ardından Suriye’de bulunan PKK hedeflerini imha etti.

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MİT, söz konusu operasyonlarda Suriye’de PKK/YPG kontrolünde örgüte ait sözde askeri, istihbarat, enerji/altyapı tesisi, cephane noktaları gibi stratejik hedeflerin yanı sıra örgütte sorumlu düzeyde faaliyet yürüten şahısları hedef aldı. MİT, Suriye’de PKK/YPG’ye ait terör amaçlı kullanılan 5 kritik altyapı tesisi, 3 kontrol noktası, 8 askeri nokta, 2 mühimmat deposu, 2 lojistik deposu, 2 teknik araç deposu ve 1 tünel/mevzilendirme çalışmalarında kullanılan araç olmak üzere toplamda terör örgütüne ait 23 hedefi imha etti. (İHA)


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MİT
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