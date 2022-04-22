SON DAKİKA | MİT'ten terör örgütü PKK'ya 'üst düzey' darbe! Rodin Abdulkadir Muhammed ve Ranya Henan öldürüldü

Son dakika: MİT, terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda Suriye'nin Aynularab (Kobani) bölgesinde faaliyet gösteren PKK-YPG'nin sözde Kobani Savunma Komitesi Eş Başkanı 'Ronahi Kobani' kod adlı Rodin Abdulkadir Muhammed ve sözde YPJ Kobani Yürütme Komitesi’nde faaliyet yürüten 'Dilar Halep' kod adlı Ranya Henan'ı düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türkiye-Suriye sınır hattında Türk güvenlik güçlerine yönelik yapılan eylemleri organize eden, verdikleri talimatlarla sınır hattında görev yapan güvenlik güçlerinin şehit olmasından sorumlu olan 2 teröriste MİT tarafından 20 Şubat'ta Aynularab'da operasyon yapıldı.

PKK/YPG'nin sözde Aynularab Savunma Komitesi Eş Başkanı "Ronahi Kobani" kod adlı Rodin Abdulkadir Muhammed ile sözde YPJ Kobani Yürütme Komitesinden "Dilar Halep" kod adlı Ranya Henan etkisiz hale getirildi.

MSB DUYURDU: 42 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Öte yandan Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 42'ye yükseldi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz!" denildi.



