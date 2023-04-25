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Son dakika | Moskova'da 4'lü Suriye toplantısı sona erdi! Mültecilerin dönüşüyle ilgili dikkat çeken detay

25.04.2023 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Rusya'nın başkenti Moskova'daki Suriye konulu 4'lü toplantı sona erdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da katıldığı toplantıda Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesiyle ilgili somut adımlar ele alındı. Ayrıca Suriyeli mültecilerin dönüşüyle ilgili çabalar da toplantıda masaya yatırılan konular arasında yer aldı.

Son dakika | Moskova'da 4'lü Suriye toplantısı sona erdi! Mültecilerin dönüşüyle ilgili dikkat çeken detay

Son dakika haberi: Rusya, Türkiye, Suriye, İran savunma bakanları Moskova'da bir araya geldi. Toplantıda, Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleştirilmesi alanında atılabilecek somut adımların ele alındığı öğrenildi.

MÜLTECİLER VE TERÖR ÖRGÜTLERİ MESAJLARI

Toplantıda ayrıca Suriyeli mültecilerin topraklarına dönmesine yönelik çabaların yoğunlaştırılması konuları ele alındı.

Suriye topraklarında her şekliyle terör örgütleri ve tüm aşırılıkçı gruplarla mücadele konuları da görüşüldü.

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"TOPLANTI YAPICI HAVADA GEÇTİ, DEVAMININ ÖNEMİ VURGULANDI"

Bakanlığın açıklamasında "Taraflar Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olduklarını teyit etmişlerdir. Yapıcı havada geçen toplantı sonucunda, Suriye’de ve bir bütün olarak bölgede istikrarın temin edilmesi ve sürdürülmesi için dörtlü formattaki toplantıların devamının önemi vurgulanmıştır" ifadelerine yer verildi.

4 ÜLKENİN BAKANLARI VE İSTİHBARAT BAŞKANLARI KATILDI

Toplantıya Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan; Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu, İran Savunma Bakanı Mohammad Reza Aştiyani ve Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile Rusya, İran ve Suriye İstihbarat Başkanları katıldı.

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