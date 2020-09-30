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  4. Son dakika! MSB: Dağlık Karabağ'da Türk uçak ve SİHA'larının kullanıldığı iddiaları gerçek dışıdır

Son dakika! MSB: Dağlık Karabağ'da Türk uçak ve SİHA'larının kullanıldığı iddiaları gerçek dışıdır

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2020 16:59 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı, Ermenistan resmi hesaplarından kendisine karşı Türk uçaklarının ve İHA/SİHA’larının kullanıldığına dair iddiaları yalanladı.

Son dakika! MSB: Dağlık Karabağ'da Türk uçak ve SİHA'larının kullanıldığı iddiaları gerçek dışıdır

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Ermenistan resmi hesaplarından kendisine karşı Türk uçaklarının ve İHA/SİHA’larının kullanıldığına dair hiçbir kanıta dayanmayan yalan iddialarda bulunulmaktadır. Bunlar Ermenistan’ın karşısında Türkiye’nin olduğu algısı yaratarak arkasındaki desteği arttırma maksatlı kara propagandasından başka bir şey değildir. Nitekim bu iddialar kendi destekçileri hariç kimse tarafından ciddiye alınmamıştır. Diğer taraftan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri; kendi başına zaferi elde edebilecek imkan ve kabiliyete, işgal altındaki öz topraklarını kurtaracak azim ve kararlılığa sahip olduğunu geçtiğimiz birkaç günde tüm dünyaya göstermiştir.

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