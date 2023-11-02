HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | MSB'den dikkat çeken Gazze açıklaması: 'TSK görev almaya hazır'

SON DAKİKA | MSB'den dikkat çeken Gazze açıklaması: 'TSK görev almaya hazır'

02.11.2023 12:12 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Türkiye'nin Gazze'ye yönelik yardım faaliyetlerine ilişkin, “Türk Silahlı Kuvvetleri verilecek direktifler doğrultusunda hem insani yardım hem tahliye konusunda görev almaya hazırdır” açıklamasında bulundu.

SON DAKİKA | MSB'den dikkat çeken Gazze açıklaması: 'TSK görev almaya hazır'

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, İsrail saldırılarının ardından Gazze’ye yönelik yardım faaliyetlerinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının çalışmalarına ilişkin soruya, “Türk Silahlı Kuvvetleri verilecek direktifler doğrultusunda hem insani yardım hem tahliye konusunda görev almaya hazırdır” yanıtını verdi.

Kaynaklar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hem tahliye hem de sağlık desteği konusundaki tecrübelerine dikkati çekerek, yardım çalışmalarının gerçekleştirilmesinde en önemli unsurun bölgedeki ortamın uygunluğu olduğuna dikkati çekti.

"F-16 TEDARİKİ İÇİN HEYETLERİN GÖRÜŞMELERİ TAMAMLANDI"

ABD’den F-16 tedarikindeki son duruma ilişkin soru üzerine kaynaklar, heyetlerin teknik toplantılarını tamamlandığını ve ABD’deki prosedürlerin tamamlanmasının beklendiğini aktardı.

Kaynaklar, “Bir an önce bu sürecin olumlu ve süratli bir şekilde sonuçlanmasını istiyoruz. Bu konunun herhangi bir şarta bağlanmaması gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz” dedi.

AA

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son seçimi bilmişlerdi! SONAR anketi yayımladı: Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu...Son seçimi bilmişlerdi! SONAR anketi yayımladı: Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu...
Adliyede vahşet! Dava öncesi defalarca bıçakladıAdliyede vahşet! Dava öncesi defalarca bıçakladı
'Çok kötü bir deprem bekliyor' dedi ve ekledi: 7.9... 'Çok kötü bir deprem bekliyor' dedi ve ekledi: 7.9...
Anahtar Kelimeler:
Gazze son dakika msb tsk

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Dudaklarına yapıştırıcı sürüp kocasını öptü! Öylece kaldılar

Dudaklarına yapıştırıcı sürüp kocasını öptü! Öylece kaldılar

Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

Sarhoş anne ağlamayı bırakmayan oğlunu defalarca karnından bıçakladı

Sarhoş anne ağlamayı bırakmayan oğlunu defalarca karnından bıçakladı

Odanın kapısı kapanınca çırılçıplak ortada kaldı! Koridor bir anda karıştı

Odanın kapısı kapanınca çırılçıplak ortada kaldı! Koridor bir anda karıştı

Su geçirmez ve ultra konforlu! Columbia Woodburn 2'de indirim

Su geçirmez ve ultra konforlu! Columbia Woodburn 2'de indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.