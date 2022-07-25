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Son Dakika: MSB duyurdu! Bakan Akar ile Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov arasında kritik 'tahıl sevkiyatı' görüşmesi

25.07.2022 20:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov arasında tahıl sevkiyatı ile ilgili bir görüşme gerçekleştirildiğini duyurdu. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son Dakika: MSB duyurdu! Bakan Akar ile Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov arasında kritik 'tahıl sevkiyatı' görüşmesi

Son dakika haberi: MSB'den yapılan açıklamada "Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov ile görüştü. Görüşmede Bakan Akar tarafından; tahıl sevkiyatının bu hafta içerisinde başlaması konusundaki açıklamadan duyulan memnuniyet ifade edilerek; ilk geminin en kısa zamanda seyre başlamasının önemli olduğu, sevkiyat kapsamında Türkiye’nin üzerine düşeni yaptığı, yapmaya devam edeceği, Müşterek Koordinasyon Merkezinde çalışmaların yoğun şekilde devam ettiği vurgulandı." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Hulusi Akar
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