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  4. SON DAKİKA | MSB'den şehitlerin gizlendiği iddiasına açıklama! 'Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacaktır'

SON DAKİKA | MSB'den şehitlerin gizlendiği iddiasına açıklama! 'Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacaktır'

28.12.2023 13:03 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, bazı sosyal medya hesaplarında iddia edildiği gibi Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde açıklananların dışında şehit asker olmadığını duyurdu. Açıklamada, 12 askerin şehit olduğu saldırılarla ilgili ise "İdari tahkikat ve inceleme başlatılmış olup olay her yönüyle incelenmektedir" ifadeleri kullanıldı.

SON DAKİKA | MSB'den şehitlerin gizlendiği iddiasına açıklama! 'Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacaktır'

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şehitlerin gizlendiği iddiasıyla ilgili olarak "İletişimin bu kadar hızlı ve kolay olduğu bir çağda gizlenmesi mümkün değildir ve böyle bir çaba asla olmamıştır. Zira gerçekler er ya da geç ortaya çıkacaktır" dedi.

MSB yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"2 BİN 201 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

“Irak ve Suriye’nin kuzeyinde bulunan terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekâtlarıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen 71 hedef başarıyla imha edilmiştir.

81’i son bir haftada olmak üzere yıl içerisinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 2 bin 201’e ulaşmıştır.

Pençe operasyonlarında 2 bin 472 mağara ve sığınak kullanılamaz hale getirilmiş, 2 bin 934 silah ve yaklaşık 1 milyon 377 bin mühimmat ele geçirilmiştir.

Yıl içerisinde birliklerimize yönelik gerçekleştirilen 496 taciz ve saldırıya gerekli karşılık verilerek 27’si son bir haftada olmak üzere bin 502 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

ŞEHİTLERİN GİZLENDİĞİ İDDİASI

İletişimin bu kadar hızlı ve kolay olduğu bir çağda gizlenmesi mümkün değildir ve böyle bir çaba asla olmamıştır. Zira gerçekler er ya da geç ortaya çıkacaktır.

Eskiden mücadeleyi İkiyaka Dağları’nda, Gabar’da, Derecik’te vermekteydik. Şimdi mücadeleyi Irak’ın kuzeyinde verdiğimiz için Gabar’da petrol rahat rahat çıkartılmakta, İkiyaka Dağları’nda festival gerçekleştirilmekte.

Sızma girişimi iddia edildiği gibi 50-100 kişiden oluşan gruplarla değil, mağaralarda saklanan küçük gruplar tarafından havanın ağır, yoğun sis ve kar yağışının olduğu zamanda gerçekleştirilmiştir.

ASKERLERİN TECRÜBESİZ OLDUĞU İDDİASI

Personel seviyesine uygun taktik ve teknik bilgi donanımına sahip olmadıkça görevlendirilmemektedir.

(Terör örgütü saldırısı) Bu olayda da idari tahkikat ve inceleme başlatılmış olup olay her yönüyle incelenmektedir.

Akıllı cep telefonlarının günlük hayatta dahi oluşturduğu güvenlik sorunu herkesçe bilinmektedir. MSB olarak personel ve birlik güvenliği bakımından konu üzerinde bir çalışma yapılmaktadır.”

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