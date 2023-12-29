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  4. Son dakika: MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyine bir hava harekatı daha! 16 hedef imha edildi

Son dakika: MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyine bir hava harekatı daha! 16 hedef imha edildi

29.12.2023 19:16 | Son Güncelleme:
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Türk Silahlı Kuvvetleri sınır ötesine düzenlediği hava harekatlarına bir yenisini daha ekledi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk ve Asos bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik hava harekatlarında, 16 hedefin imha edildiğini, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Son dakika: MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyine bir hava harekatı daha! 16 hedef imha edildi

Son dakika: Bakanlığın sosyal medya hesabından Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatlarıyla ilgili açıklama yapıldı.

MSB'nin açıklamasında "MİT ile koordineli olarak tespit edilen Metina, Gara, Hakurk ve Asos bölgelerindeki terörist hedeflerine 29 Aralık 2023 saat 17.30'da hava harekatları icra edilmiş; mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 16 hedef imha edilmiştir. İcra edilen harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.


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Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı Hava harekatı
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