Son dakika: MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyine bir hava harekatı daha! 16 hedef imha edildi

Son dakika: Bakanlığın sosyal medya hesabından Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatlarıyla ilgili açıklama yapıldı.

MSB'nin açıklamasında "MİT ile koordineli olarak tespit edilen Metina, Gara, Hakurk ve Asos bölgelerindeki terörist hedeflerine 29 Aralık 2023 saat 17.30'da hava harekatları icra edilmiş; mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 16 hedef imha edilmiştir. İcra edilen harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.







