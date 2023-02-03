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  4. SON DAKİKA | MSB duyurdu: Ülkemizden Yunanistan'a ve Bulgaristan’dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 kişi yakalandı

SON DAKİKA | MSB duyurdu: Ülkemizden Yunanistan'a ve Bulgaristan’dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 kişi yakalandı

03.02.2023 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı Türkiye'de Yunanistan'a ve Bulgaristan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 kişinin yakalandığını duyurdu. MSB, bu şahısların 7'sinin FETÖ, 1'inin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğunu belirlendiğini belirtti.

SON DAKİKA | MSB duyurdu: Ülkemizden Yunanistan'a ve Bulgaristan’dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 kişi yakalandı

Son dakika haberi: MSB'den yapılan açıklamada "Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Bulgaristan’dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 7'sinin FETÖ, 1’inin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı. (DHA)

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