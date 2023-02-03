SON DAKİKA | MSB duyurdu: Ülkemizden Yunanistan'a ve Bulgaristan’dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 kişi yakalandı

Son dakika haberi: MSB'den yapılan açıklamada "Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Bulgaristan’dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 7'sinin FETÖ, 1’inin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı. (DHA)

Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Bulgaristan’dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 7'sinin FETÖ, 1’inin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB pic.twitter.com/LgK4DvoL4i February 3, 2023



