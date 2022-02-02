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Son Dakika: MSB duyurdu! PKK'ya 'Kış Kartalı' hava harekatı

02.02.2022 01:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabından önemli bir paylaşım yaptı. MSB paylaşımında "Teröristlerin inleri başlarına yıkılıyor!" ifadelerini kullandı. MSB daha sonra yaptığı açıklamasında Irak ve Suriye kuzeyinde teröristler tarafından üs olarak kullanılan Derik, Sincar ve Karacak bölgelerindeki terör yuvalarına karşı 'Kış Kartalı' hava harekatı icra edildiğini duyurdu. Açıklamada "Tüm uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüştür." denildi. İşte son dakika gelişmesi

Son Dakika: MSB duyurdu! PKK'ya 'Kış Kartalı' hava harekatı

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye kuzeyinde teröristler tarafından üs olarak kullanılan Derik, Sincar ve Karacak bölgelerindeki terör yuvalarına karşı "Kış Kartalı" hava harekatı icra edildiğini açıkladı. MSB'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Teröristlerin inleri başlarına yıkılıyor!" denildi. Söz konusu paylaşımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Twitter hesabından paylaştı. İşte MSB'nin duyurduğu PKK'ya 'Kış Kartalı' hava harekatı ile ilgili son dakika gelişmesinin detayları...

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"'KIŞ KARTALI' HAVA HAREKATI İCRA EDİLDİ"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, PKK/KCK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak ve Suriye kuzeyinden halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak için hava harekatı icra edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Birleşmiş Milletler Antlaşmasının 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda, Irak ve Suriye Kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan Derik, Sincar ve Karacak bölgelerindeki terör yuvalarına karşı "Kış Kartalı" hava harekâtı icra edilmiştir" ifadesine yer verildi.

"TÜM UÇAKLARIMIZ EMNİYETLE ÜSLERİNE DÖNMÜŞTÜR"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kış Kartalı harekatında, ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ve sözde karargah ve eğitim kampları hedef alınmıştır. Harekatın planlama ve icrasında, sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunması konusunda azami hassasiyet gösterilmiştir. Büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan harekat sonrası tüm uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüştür. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edilecektir."

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FAHRETTİN ALTUN: TERÖRÜ KAYNAĞINDA KURUTMA STRATEJİMİZ SINIR GÜVENLİĞİMİZE BÜYÜK KATKILAR SUNMUŞTUR

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Terörü kaynağında kurutma stratejimiz, sınır güvenliğimize, toprak bütünlüğümüze ve milli birliğimize büyük katkılar sunmuştur. Cumhurbaşkanımızın çerçevesini çizdiği bu strateji küresel barışa da hizmet etmektedir. Uluslararası camia bu stratejimize daha fazla destek vermelidir” ifadelerini kullandı.


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Milli Savunma Bakanlığı
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