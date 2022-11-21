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  4. SON DAKİKA | NATO'dan Türkiye mesajı: Çok kilit ve önemli bir rol oynadı

SON DAKİKA | NATO'dan Türkiye mesajı: Çok kilit ve önemli bir rol oynadı

21.11.2022 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten Türkiye açıklaması geldi. Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşındaki arabuluculuğuna değinen NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kilit ve önemli bir rol oynadı" dedi. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | NATO'dan Türkiye mesajı: Çok kilit ve önemli bir rol oynadı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl koridoru anlaşmasının uzatılmasında, esir değiş-tokuşlarında çok kilit ve önemli bir rol oynadı" dedi.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
NATO Türkiye Jens Stoltenberg

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