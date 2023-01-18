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  4. Son dakika: "Neyi bekliyorsunuz" diyerek tepki gösterdi! Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken 'doğal gaz' çıkışı: Faturalar hala can yakıyor

Son dakika: "Neyi bekliyorsunuz" diyerek tepki gösterdi! Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken 'doğal gaz' çıkışı: Faturalar hala can yakıyor

18.01.2023 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan doğal gaz fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken bir çıkış geldi. Dünyada fiyatların düştüğüne dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "Bizde hanede ve üretimde faturalar hâlâ can yakıyor. Fiyatları indirmek için neyi bekliyorsunuz, yazın gelmesini mi?" diyerek tepki gösterdi.

Son dakika: "Neyi bekliyorsunuz" diyerek tepki gösterdi! Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken 'doğal gaz' çıkışı: Faturalar hala can yakıyor

Son dakika haberi: CHP lideri Kılıçdaroğlu doğal gaz fiyatlarını dünyadaki düşüşe dikkat çekerek gündeme taşıdı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, "Fiyatları indirmek için yazın gelmesini mi bekliyorsunuz?" diye sordu.

Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Dünyada doğalgaz fiyatları düşüyor. Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında artan doğalgaz fiyatları Avrupa'da bu ay %80 düştü. Bizde hanede ve üretimde faturalar hâlâ can yakıyor. Doğalgaz fiyatlarını dünya ile uyumlu biçimde indirmek için neyi bekliyorsunuz yahu, yazın gelmesini mi?"

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Kemal Kılıçdaroğlu doğal gaz doğalgaz

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