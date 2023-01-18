Son dakika: "Neyi bekliyorsunuz" diyerek tepki gösterdi! Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken 'doğal gaz' çıkışı: Faturalar hala can yakıyor

Son dakika haberi: CHP lideri Kılıçdaroğlu doğal gaz fiyatlarını dünyadaki düşüşe dikkat çekerek gündeme taşıdı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, "Fiyatları indirmek için yazın gelmesini mi bekliyorsunuz?" diye sordu.

Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Dünyada doğalgaz fiyatları düşüyor. Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında artan doğalgaz fiyatları Avrupa'da bu ay %80 düştü. Bizde hanede ve üretimde faturalar hâlâ can yakıyor. Doğalgaz fiyatlarını dünya ile uyumlu biçimde indirmek için neyi bekliyorsunuz yahu, yazın gelmesini mi?"

