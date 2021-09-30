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Son Dakika: Nicolas Sarkozy suçlu bulundu

30.09.2021 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2012 yılı Cumhurbaşkanlığı seçimi kampanyasında yasa dışı harcama yapmaktan suçlu bulundu.

Son Dakika: Nicolas Sarkozy suçlu bulundu

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2012'de kaybettiği cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasına yasa dışı finansman sağlamakla suçlandığı ve kamuoyunda Bygmalion olarak bilinen davada yargılanıyordu.

SUÇLU BULUNDU

Kararını veren Paris Adli Mahkemesi, Sarkozy'i seçim kampanyasında yasa dışı harcama yapmaktan suçlu buldu.

42,8 MİLYAR DOLAR AVRO HARCAMA

Sarkozy'nin seçim kampanyası için yasal sınır olan 22,5 milyon avroluk harcamanın 20,3 milyon avro üzerine çıkarak 42,8 milyon avro harcadığı belirtiliyordu.

Sarkozy, seçim harcamalarının parti faaliyeti gibi gösterilmesi için kampanyayı yürüten Bygmalion şirketinden sahte fatura almakla, ilgili şirket de Sarkozy'nin masraflarını gizlemek için sahte fatura düzenlemekle suçlanıyordu.

İTİRAF ETMİŞTİ

Seçim kampanyası direktörü Jerome Lavrilleux, 2014’te şirketin düzenlediği mitinglerin maliyetinin düşürüldüğünü ve parti harcaması olarak faturalandırıldığını itiraf etmişti.

Sarkozy, 1 Mart'ta yolsuzlukla suçlandığı "telekulak" davasında, 2 yılı tecilli olmak üzere, 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Fransa
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