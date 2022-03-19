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Son dakika: Oğlunun arkadaşıyla gönül ilişkisi ifşa oldu! Aleyna onun yüzünden mi öldü? 'Karından da mı utanmadın'

19.03.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19 yaşındaki Aleyna Ağgül, kendisine yapılan şantajlara dayanamayıp canına kıymıştı. Talihsiz kızın ölümünden sonra davası da görüldü. Son dakika haberine göre davanın hakimi Aleyna'ya 'Elimde görüntülerin var' mesajı atan üç çocuk babası Gökhan Argın'a 'Karından da mı utanmadın?' dedi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Oğlunun arkadaşıyla gönül ilişkisi ifşa oldu! Aleyna onun yüzünden mi öldü? 'Karından da mı utanmadın'

Son dakika haberi: Lise arkadaşının babasının defalarca şantaj yaptığı 19 yaşındaki Aleyna Ağgül canına kıydı. 43 yaşındaki Gökhan Argın gözaltına alındı fakat serbest bırakıldı. Argın'ın eşi mahkemede tanık olmak istemedi. Aleyna'nın babası da 'Kızımı alkole alıştırdılar. Onlar yüzünden canına kıydı.' dedi.

Erzincan'da tutuklu bulunan Argın, önceki gün Iğdır 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya SEGBİS ile bağlandı. Gökhan Argın hakkında şantaj, basit yaralama ve intihara yönlendirme suretiyle kasten ölüme sebep verme suçlarından 20 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan 6 sayfalık iddianame okundu.

Aleyna Ağgül davası ertelendi

Mahkeme Başkanı Burak Babacan, elde edilen delilleri ve ifadeleri Argın'a sordu. Argın ise Aleyna Ağgül ile gönül ilişkisi olduğunu ancak kendisinin ölümünden sorumlu olmadığını söyledi.

OĞLUNUN BAŞKA ARKADAŞIYLA SEVGİLİ ÇIKTI!

Olay sonrası yapılan telefon incelemelerinde Gökhan Argın'ın, oğlu Göktürk Argın'ın ortaokuldan arkadaşı olan Beyza isimli bir kızla da daha önceden gönül ilişkisi olduğu tespit edildi. Argın mahkemede; "Benim bu ölümle bir alakam yok. Ben basında çıkan haberler ve kamuoyu baskısı nedeniyle tutuklandım" dedi.

Mahkeme Başkanı, Argın'ın Aleyna'ya 'Elimde görüntülerin var' şeklindeki mesajını da sordu. Argın, görüntülerin doğum günü videoları olduğunu söyledi. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Babacan, ispat etmesini istedi, Argın ise "Sinirlendim telefonu attım. Nerede olduğunu bilmiyorum" dedi.

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Mahkemede taksici ve polislerin de olduğu 16 tanık ifadeleri okunurken Argın'ın sürekli araya girmesi üzerine sinirlenen mahkeme başbakanı, "Hiç karından da mı utanmadın" diyerek Argın'a tepki gösterdi. Duruşma öncesi Argın'ın eşi Leyla Argın 'tanık olmak istemiyorum' diyerek adliyeden ayrıldığı öğrenildi.

ACILI BABA İSYAN ETTİ!

Mahkemede konuşan Aleyna Ağgül'ün babası Cemalettin Ağgül kızının tuzağa düşürüldüğünü belirterek, "Alkole alıştırdılar. Benim kızım bunlar yüzünden canına kıydı" dedi. (Sabah)

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