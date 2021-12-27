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SON DAKİKA | Omicron'dan bir ölüm haberi daha! İngiltere'nin ardından...

27.12.2021 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi göre koronavirüsün yeni mutasyonu Omicron dünyada hızla yayılmaya devam ederken bir ölüm haberi daha geldi. İngiltere'nin ardından Avustralya'da da ilk Omicron kaynaklı ölümün kayıtlara geçtiği aktarıldı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | Omicron'dan bir ölüm haberi daha! İngiltere'nin ardından...

Son dakika haberi: Omicron'dan bir ölüm haberi de Avustralya'dan geldi. Sydney'de 80'li yaşlardaki erkek bir hastanın koronavirüsün yeni mutasyonu Omicron'dan öldüğü belirtildi. Geçtiğimiz günlerde İngiltere de Omicron'dan ilk ölüm haberini duyurmuştu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

AVUSTRALYA OMICRON'DAN İLK ÖLÜMÜ DUYURDU

Yeni Güney Galler (NSW) Eyalet Sağlık Bakanlığı, eyaletin başkenti Sydney'de hayatını kaybeden 80’li yaşlardaki erkek hastanın Avustralya’da Omicron varyantından ölen ilk kişi olduğunu duyurdu.

ÇİFT DOZ AŞI YAPTIRMIŞ

Eyalette Kovid-19’un Omicron varyantına yakalananların hastaneye yatış oranlarında da artış yaşandığını açıklayan NSW Sağlık Bakanlığı, Omicron varyantından hayatını kaybeden kişinin çift doz Kovid-19 aşısını da yaptırdığını ancak bilinen sağlık sorunları olduğunu bildirdi.

Vaka sayılarında hızlı artışın yaşandığı NSW ve ülkenin diğer eyaletlerinde kapalı alanlarda maske takma mecburiyeti getirilmişti.

ÜLKEDEKİ CAN KAYBI 2 BİN 196'YA YÜKSELDİ

Öte yandan, Avustralya’nın diğer eyaletlerinde Kovid-19’dan yeni can kaybı bildirilmezken, Delta ve Omicron varyantlarının en fazla etkili olduğu eyaletlerden NSW’de 3 ve Victoria’da da 3 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelindeki can kaybı 2 bin 196’ya yükseldi.

Vaka sayılarının en hızlı yükseldiği eyalet olan NSW’de 6 bin 324, Victoria’da 1999, Queensland’da 784, Avustralya Başkent Bölgesi’nde 189, Tazmanya’da 35 kuzey Bölgesi’nde 12 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konuldu.

Yeni vakalarla birlikte Avustralya’da virüsün ilk kaydedildiği 25 Ocak 2020'den bu yana 311 bin 303 kişi virüse yakalandı. Halen 66 bin 914 aktif vakanın bulunduğu ülkede, 139'u yoğun bakımda olmak üzere 1055 kişinin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

İNGİLTERE'DE İLK OMICRON KAYNAKLI ÖLÜM

İngiltere'de ilk Omicron kaynaklı ölüm geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Başbakan Boris Johnson yaptığı açıklamada "Ne yazık ki evet, Omicron vakaları hastaneye kaldırılıyor ve ne yazık ki Omicronlu en az 1 hastanın öldüğü doğrulandı" diye konuşmuştu.

Son Dakika: İngiltere Başbakanı Boris Johnson duyurdu! Omicron'dan ilk ölümİngiltere Başbakanı Boris Johnson duyurdu! Omicron'dan ilk ölüm

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) İngiltere Avustralya
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