Son dakika: Otizmli çocukların 'yuhalandığı' iddiasına AK Parti'den açıklama

Aksaray'da bir okulda veliler, otizmli öğrencilere ait sınıfların kapatılmasını talep etmiş ve iddiaya göre, okulun çıkış saatinde bir araya gelerek otizmli çocukları yuhalamıştı. Okul müdürünün de bu eylemi desteklediği iddia edilmişti. Konuya ilişkin açıklama yapan Aksaray Valiliği, iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtilerek konuya ilişkin incelemenin başlatıldığını belirtmişti.

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 42 özel eğitim öğrencisinin diğer öğrencilerin velileri tarafından yuhalanıp okula istenmediği iddiası üzerine sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamada bulundu.

Otizm başlığı altında gündeme gelen özel eğitim ihtiyacı olan çocukları ve ailelerini inciten olayları hassasiyetle takip ettiklerinin altını çizen Çelik, şunları ifade etti:

“Özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarımızın eğitiminde kesinlikle aksama olmayacaktır. Bir dışlamaya maruz kalmalarına izin verilmeyecek. Özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarımızın akranlarından ayrılmadan bulundukları ortamda eğitimlerini sürdürmeleri esastır. Hepsi çocuktur. Kardeşçe, beraberce, aynı sosyal ortamda tüm akranlarıyla beraber Türkiye’nin her yerinde en iyi eğitimi görmeye devam edeceklerdir. Çocuklarımızın eğitimlerinde en üst düzeyde yarar sağlamak için bütünleştirici ve kapsayıcı eğitim politikası çerçevesinde hizmetler bakanlığımız tarafından hassasiyetle sürdürülmektedir.

Bakanımız ve bakanlığımız ve hepimiz bu konuda çok hassasız. Özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarımız için akranlarıyla kaynaştıkları ve sosyal ortamla bütünleştikleri özel eğitim kendilerine verilmektedir.