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Son dakika: Otizmli çocukların 'yuhalandığı' iddiasına AK Parti'den açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 14:18 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Aksaray'da otizmli öğrencilerin yuhalanması olayıyla ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarımızı ve kıymetli ailelerini inciten olayları hassasiyetle takip ediyoruz." diye konuştu.

Son dakika: Otizmli çocukların 'yuhalandığı' iddiasına AK Parti'den açıklama

Aksaray'da bir okulda veliler, otizmli öğrencilere ait sınıfların kapatılmasını talep etmiş ve iddiaya göre, okulun çıkış saatinde bir araya gelerek otizmli çocukları yuhalamıştı. Okul müdürünün de bu eylemi desteklediği iddia edilmişti. Konuya ilişkin açıklama yapan Aksaray Valiliği, iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtilerek konuya ilişkin incelemenin başlatıldığını belirtmişti.

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 42 özel eğitim öğrencisinin diğer öğrencilerin velileri tarafından yuhalanıp okula istenmediği iddiası üzerine sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamada bulundu.

Otizm başlığı altında gündeme gelen özel eğitim ihtiyacı olan çocukları ve ailelerini inciten olayları hassasiyetle takip ettiklerinin altını çizen Çelik, şunları ifade etti:

“Özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarımızın eğitiminde kesinlikle aksama olmayacaktır. Bir dışlamaya maruz kalmalarına izin verilmeyecek. Özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarımızın akranlarından ayrılmadan bulundukları ortamda eğitimlerini sürdürmeleri esastır. Hepsi çocuktur. Kardeşçe, beraberce, aynı sosyal ortamda tüm akranlarıyla beraber Türkiye’nin her yerinde en iyi eğitimi görmeye devam edeceklerdir. Çocuklarımızın eğitimlerinde en üst düzeyde yarar sağlamak için bütünleştirici ve kapsayıcı eğitim politikası çerçevesinde hizmetler bakanlığımız tarafından hassasiyetle sürdürülmektedir.
Bakanımız ve bakanlığımız ve hepimiz bu konuda çok hassasız. Özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarımız için akranlarıyla kaynaştıkları ve sosyal ortamla bütünleştikleri özel eğitim kendilerine verilmektedir.

"HİÇBİRİ DİĞERİNDEN AYRILAMAZ"

Çocuklarımızın dışlanması söz konusu olamaz. Bazı vatandaşlarımızın eksik bilgilerden kaynaklanan yanlış yaklaşımları varsa, onlar da bilgilendirilecektir. Bazı velilerin yeterli derecede bilinçli olamamasından kaynaklanan durumlar varsa, doğru bilgilenmeleri için çalışmalar yapılmaktadır. Özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarımız ile normal gelişim gösteren çocuklarımızın bir arada eğitim görmeleri eğitimde fırsat ve imkan eşitliği kapsamında olan ve bakanlığımız tarafından güçlü şekilde gözetilen bir haktır. Ayrıca değerli velilerimize özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarımız ile normal gelişim gösteren çocuklarımızın bir arada eğitim görmelerinin tüm çocuklar üzerindeki olumlu gelişim özelliklerinin yeniden hatırlanması gerekir. Tüm çocuklar tek bir evrendir. Hiçbiri diğerinden ayrılamaz. Tüm çocuklarımızın nitelikli ortamda eğitim görmesi, çocukların herhangi bir koridorla veya başka uygulamayla ayrılmaması esastır. Hepsi tek bir evrendir. Bu bilinçle hassasiyet gösteren ve yakından ilgilenen sayın bakanımıza, tüm öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ediyoruz. Bu topraklar, ayrımcılığın değil kaynaşmanın yurdudur. Her kesimden vatandaşımızın, medyamızın ortaya koyduğu hassasiyet bunu bir kere daha ispat etmiştir."

Otizmli öğrencilerin yuhalanmasıyla ilgili son dakika gelişmesi! Soruşturma başlatıldıOtizmli öğrencilerin yuhalanmasıyla ilgili son dakika gelişmesi! Soruşturma başlatıldı
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Anahtar Kelimeler:
Aksaray otizm Ömer Çelik

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