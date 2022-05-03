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Son dakika: Pasifik'te gergin saatler! Uçak gemisi filosunu gönderdiler

03.05.2022 19:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Çin'e ait uçak gemisinden oluşan bir filo Pasifik Okyanusu'na açıldı. Japonya tarafından yakın takibe alınan filonun savaş tatbikatı yapacağı belirtildi. Öte yandan, ABD'nin Abraham Lincoln uçak gemisi filosunun Filipinler'de görevde olduğu biliniyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Pasifik'te gergin saatler! Uçak gemisi filosunu gönderdiler

Son dakika haberine göre, Çin'in Liaoning uçak gemisinin, 5 muhrip, bir fırkateyn ve bir ikmal gemisi eşliğinde Doğu Çin Denizi'ni geçerek Pasifik Okyanusu'na açıldığı bildirildi.

JAPONYA YAKIN TAKİPTE

Japonya Savunma Bakanlığından yayımladığı açıklamada, Liaoning'in, 2 Mayıs'ta, "Tip 055" Nançang muhribi, "Tip 52D" Şining, Urumçi ve Çıngdu muhripleri, "Tip 52C" Cıngcou muhribi, "Tip 54A" Şiangtan fırkateyni ve "Tip 901" Hulun Hu ikmal gemisi ile Doğu Çin Denizi’nde Okinava Adası ile Miyako Adası arasındaki bölgeden Pasifik Okyanusu'na doğru seyrettiği belirtildi.

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Açıklamaya eklenen fotoğrafa Liaoning'in güvertesinde J-15 savaş uçakları ile Z-8 ve Z-9 helikopterleri olduğu görüldü.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Donanması Sözcüsü Gao Şiuçıng, yaptığı açıklamada Liaoning'in "Batı Pasifik açıklarında gerçekçi savaş tatbikatı yapacağını" belirterek faaliyeti doğruladı.

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ABD FİLOSU DA BÖLGEDE!

Sözcü Gao, tatbikatın yıllık planlamaya uygun olarak, donanmanın görev kabiliyetini artırmak üzere düzenlendiği, faaliyetin uluslararası hukuka ve pratiklere uygun icra edildiği ve herhangi bir başka ülkeyi hedef almadığını belirtti.

Liaoning'in, ABD'nin Abraham Lincoln uçak gemisi filosunun Filipinler Denizi'nde görevde olduğu bir dönemde kalabalık bir filoyla aynı bölgede görevlendirilmesi dikkati çekti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Çin
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