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Son Dakika! PKK'nın Mahmur sorumlusu öldürüldü

06.06.2021 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticisi ve Mahmur genel sorumlusu 'Doktor Hüseyin' kod adlı Selman Bozkır, Milli İstihbarat Teşkilatı'mızın(MİT) kahramanları tarafından etkisiz hale getirildi" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından bir mesaj paylaşarak, MİT'in başarılı operasyonuyla terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticisi ve Mahmur Genel Sorumlusu Selman Bozkır'ın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buradan milletimize güzel bir haber vermek istiyorum" diye başladığı mesajında şunları kaydetti:

"Terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticisi ve Mahmur Genel Sorumlusu 'Doktor Hüseyin' kod adlı Selman Bozkır, Milli İstihbarat Teşkilatı'mızın kahramanları tarafından etkisiz hale getirildi. Bu başarılı operasyonda emeği geçen tüm arkadaşlarıma milletim adına teşekkür ediyorum. Hain ve bölücü örgütün Mahmur'u terörün 'kuluçka merkezi' olarak kullanmasına müsaade etmeyecek, terörü kaynağında kurutmaya devam edeceğiz."

MİT'TEN NOKTA OPERASYON

İletişim Başkanlığı operasyonun detaylarını da paylaştı. MİT'in, Irak'ın kuzeyinde PKK/KCK kontrolündeki Mahmur kampında gerçekleştirdiği başarılı operasyonda, PKK/KCK Mahmur Genel Sorumlusu Doktor Hüseyin kod Selman Bozkır beraberindeki iki teröristle birlikte 5 Haziran 2021 tarihinde etkisiz hale getirildi.

SELMAN BOZKIR KİMDİR?

Mülteci kampı adı altında PKK/KCK faaliyetlerinin organize edildiği Mahmur'daki örgüt elebaşısı Doktor Hüseyin kod Selman Bozkır, MİT'in hedef listesine alındı. PKK/KCK'ya 1990'larda katılan Selman Bozkır, uzun yıllar, örgütün Avrupa'daki faaliyetlerini organize etti, bu kapsamda örgütün İngiltere sorumluluğunu da yürüttü. Mahmur'da görevlendirilmeden önce Irak'ın kuzeyinde örgütün illegal para trafiğini yönetti.

Son olarak, Kandil alanında sıkışan PKK/KCK'nın, Mahmur'a ağırlık vermesi üzerine Mahmur Genel Sorumluluğu'na getirildi.

Yapılan istihbari analizlerde, PKK/KCK'nın Mahmur Kampı'na Kandil kadar önem verdiği, mülteci kampı adı altında eylemci kadrolarını bu alandan temin ettiği/yetiştirdiği belirlendi.

Yapılan çalışmalar sonrasında, Selman Bozkır, gerçekleştirilen operasyonla, beraberindeki iki teröristle birlikte etkisiz hale getirildi.

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