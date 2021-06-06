Son Dakika! PKK'nın Mahmur sorumlusu öldürüldü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından bir mesaj paylaşarak, MİT'in başarılı operasyonuyla terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticisi ve Mahmur Genel Sorumlusu Selman Bozkır'ın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buradan milletimize güzel bir haber vermek istiyorum" diye başladığı mesajında şunları kaydetti:



"Terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticisi ve Mahmur Genel Sorumlusu 'Doktor Hüseyin' kod adlı Selman Bozkır, Milli İstihbarat Teşkilatı'mızın kahramanları tarafından etkisiz hale getirildi. Bu başarılı operasyonda emeği geçen tüm arkadaşlarıma milletim adına teşekkür ediyorum. Hain ve bölücü örgütün Mahmur'u terörün 'kuluçka merkezi' olarak kullanmasına müsaade etmeyecek, terörü kaynağında kurutmaya devam edeceğiz."

MİT'TEN NOKTA OPERASYON

İletişim Başkanlığı operasyonun detaylarını da paylaştı. MİT'in, Irak'ın kuzeyinde PKK/KCK kontrolündeki Mahmur kampında gerçekleştirdiği başarılı operasyonda, PKK/KCK Mahmur Genel Sorumlusu Doktor Hüseyin kod Selman Bozkır beraberindeki iki teröristle birlikte 5 Haziran 2021 tarihinde etkisiz hale getirildi.