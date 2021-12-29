SON DAKİKA |İstanbullular dikkat! Prof. Dr. Orhan Şen saat verdi (29 Aralık yurtta hava durumu)

Son dakika haberi: Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul için yağış uyarısında bulundu. Prof. Dr. Şen, İstanbul'da bugün öğleden sonra ve akşam yağmur olacağını belirtti. Öte yandan Meteorolojiden gelen son dakika açıklamasına göre Edirne ve Kırklareli için şiddetli yağış uyarısında bulunuldu. Ani sel, su baskını uyarısı yapılan açıklamada vatandaşların dikkatli olması istendi. İşte son dakika haberinin detayları...

BUGÜN (29 ARALIK) YURTTA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile İstanbul, Manisa ve Denizli çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ege kıyı kesimleri ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HIZI 70 KM'YE KADAR ÇIKACAK

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney yönlerden, güneydoğu kesimler ile Doğu Akdeniz kıyılarında kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİDEN SARI UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne ve Muğla için sarı uyarıda bulundu.

İSTANBULLULAR BUGÜNE DİKKAT!

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul için yağmur uyarısında bulundu. Şen sosyal medyada yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"İstanbulda bugün öğleden sonra ve akşam yağmur var. Sıcaklık 13-14 derece. Bugün ve yarın Edirne, Kırklareli ve kıyı Ege de kuvvetli yağışlara devam. Daha şiddetli yağışlar Güney Ege Muğla'nın ilçeleri ve Antalya da görünüyor. Önümüzdeki 2 gün Antalya'daki yağışlarına dikkat.

Türkiye'nin güneybatısında Akdeniz üzerinde bulunan Alçak Basınç merkezi Ege bölgesinin kıyı ve güneyinde Batı Akdeniz bölgesin de şiddetli yağışlara dikkat etmek gerek. Yağış anında rüzgar güneydoğu yönden fırtına şeklinde esecek."

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batı kesimleri ile akşam saatlerinde İstanbul çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 11°C

Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, Avrupa Yakası ile akşam saatlerinde il geneli sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 10°C

Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Manisa ve Denizli çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgârın; Güney Ege kıyılarında güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 17°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 16°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 9°C

Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden itibaren Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 16°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 17°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 11°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 7°C

Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 7°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 9°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 7°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

YOZGAT °C, 6°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 11°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

DÜZCE °C, 16°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

KASTAMONU °C, 7°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

AMASYA °C, 11°C

Parçalı bulutlu

ÇORUM °C, 8°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 14°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 2°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 1°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 4°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 3°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 9°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 9°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 9°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 12°C

Parçalı bulutlu





