Son dakika! Putin açıkladı, Ukrayna'ya operasyon başladı: Kiev'de insanlar böyle kaçtı

Sıcak bölgeden gelen son dakika haberine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın ayrılıkçı Donbass bölgesine operasyon başlattıklarını duyurdu. Putin'in, ulusa sesleniş konuşmasıyla "işgalin" başladığını duyurması sonrası hareketli bölgeden patlama sesleri duyuldu. Ayrılıkçı liderlerin yardım istemesi sonrası bölgeye askerler girerken, Donbass'taki birçok kentten sesler yükseldi.

Öte yandan Ukrayna'nın başkenti Kiev'den de patlama sesleri geldiği belirtildi. Sosyal medyada ve basında yer alan bazı görüntülerde, Kiev'deki insanların, Rusya tarafından atılan füzelere hedef olmamak için kaçtıkları görüldü.



