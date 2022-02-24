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  4. Son dakika! Putin açıkladı, Ukrayna'ya operasyon başladı: Kiev'de insanlar böyle kaçtı

Son dakika! Putin açıkladı, Ukrayna'ya operasyon başladı: Kiev'de insanlar böyle kaçtı

24.02.2022 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika gelen habere göre Ukrayna'nın ayrılıkçı Donbass bölgesine operasyon başladı. Bölgedeki kentlerden patlama sesleri geldiği belirtilirken, başkent Kiev'de de büyük patlama sesleri olduğu belirtildi. Öte yandan sosyal Kiev'den gelen videolarda, çok sayıda insanın araçlarıyla kaçtığı görüldü.

Sıcak bölgeden gelen son dakika haberine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın ayrılıkçı Donbass bölgesine operasyon başlattıklarını duyurdu. Putin'in, ulusa sesleniş konuşmasıyla "işgalin" başladığını duyurması sonrası hareketli bölgeden patlama sesleri duyuldu. Ayrılıkçı liderlerin yardım istemesi sonrası bölgeye askerler girerken, Donbass'taki birçok kentten sesler yükseldi.

Öte yandan Ukrayna'nın başkenti Kiev'den de patlama sesleri geldiği belirtildi. Sosyal medyada ve basında yer alan bazı görüntülerde, Kiev'deki insanların, Rusya tarafından atılan füzelere hedef olmamak için kaçtıkları görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Kiev Rusya Ukrayna
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