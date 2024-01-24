Son dakika: Reisi Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 10 yeni anlaşmaya imza attık

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi resmi törenle karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Reisi daha sonra baş başa görüşmeye geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi huzurunda iki ülke arasında 10 anlaşma imzalandı.

Görüşmenin ardından Erdoğan ve Reisi, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 8. Toplantısı'nın ardından anlaşmaların imza töreni ile ortak basın toplantısına katıldı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Cunhurbaşkanı Reisi ve heyetini Ankara'da misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Kirman'da 3 Ocak'ta meydana gelen menfur terör saldırısını lanetliyorum. Türkiye'nin terörle mücadelede İran'ın yanında olduğunu ifade etmek istiyorum.

Konsey toplantısında aldığımız kararların bölgenin refahı konusunda da önem taşıdığına inanıyoruz. Komşumuz İran ile ilişkilerimizi karşılıklı güven ve müşterek menfaatler temelinde derinleştirmeye önem veriyoruz. Görüşmelerimizde bu iradeyi bir kez daha teyit ettik.

Görüşmelerimizde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının bir an önce son bulması için atılacak adımları ele aldık. Ülkelerimizin ve bölgemizin güvenliğini hedef alan PKK/PYD/YPG ve PJAK'a karşı işbirliğimizin daha da güçlendirilmesinin önemine değindik. Bölgemizin güvenliğini ve istikrarını daha fazla tehdit edecek adımlardan sakınılmasının önemi üzerinde mutabık kaldık.

"10 YENİ ANLAŞMAYA İMZA ATTIK"

10 yeni anlaşmaya imza attık. Asırlardır komşumuz olan İran'la ilişkilerimizi ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğiz. İran ile yıllık 30 milyar dolarlık ticaret hedefimiz doğrultusunda özellikle koronavirüs salgını sonrasında ilerleme kaydettik. Öte yandan bu kulvarda daha hızlı koşmamız gerektiğinin de farkındayız. Sayın Cumhurbaşkanı ile bu kapsamda atacağımız adımları ele aldık.

"TÜRKİYE'NİN GÜVENLİĞİ BİZİM GÜVENLİĞİMİZDİR"

İran Cumhurbaşkanı Reisi ise Türkiye ile ticaret hacmini 30 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Reisi, Filistin konusunda Türk halkının zulme karşı duruşunun ve desteğinin takdire şayan olduğunu ifade etti. Reisi "Türkiye ile ilişkilerimizi üst seviyeye çıkarmak istiyoruz. Terör, uyuşturucu ve organize suçlarla mücadele konusunda iş birliğimizle ilgili irademizi gösterdik. "Biz uzun yıllar Türkiye ile iyi ilişkiler içinde olduk ve bundan sonra da bu ilişkileri daha üst seviyelere taşımayı istiyoruz. Türkiye'nin güvenliği bizim güvenliğimizdir" dedi.





