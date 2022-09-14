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SON DAKİKA | Resmi Gazete'de yayımlandı! O ülkenin vatandaşları için vize muafiyeti kaldırıldı! Bundan sonra...

14.09.2022 08:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dikkat çeken gelişme! Resmi Gazete'de yayımlanan yeni karara göre Türkmenistan vatandaşları için uygulanan vize muafiyeti kaldırıldı. Türkmenistan'ın umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının ülkemize yapacakları azami 30 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde artık vize talep edilecek.

SON DAKİKA | Resmi Gazete'de yayımlandı! O ülkenin vatandaşları için vize muafiyeti kaldırıldı! Bundan sonra...

Son dakika: Türkiye, Türkmenistan vatandaşları için uygulanan vize muafiyetini kaldırdı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte Türkmenistan vatandaşları vizeye tabi olarak Türkiye'yi ziyaret edebilecek.

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VİZE MUAFİYETİ KALDIRILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi:

"Türkmenistan'ın umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları azami 30 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde 19/7/2007 tarihli ve 2007/1241 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla sağlanan vize muafiyetinin kaldırılmasına, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Korkuma Kanununun 18 inci maddesi gereğince karar verilmiştir."

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Türkmenistan Recep Tayyip Erdoğan vize muafiyeti
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