HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Son dakika: Rus petrolünün gizlice Avrupa’ya sevk edildiği ifşa oldu! Dünya bu görüntüleri konuşuyor…

Son dakika: Rus petrolünün gizlice Avrupa’ya sevk edildiği ifşa oldu! Dünya bu görüntüleri konuşuyor…

24.09.2022 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa’nın Rusya’ya uyguladığı ambargo ile ilgili çok konuşulacak görüntüler geldi. Rus petrolünün Yunanistan açıklarından Avrupa'ya gizlice sevki denizdeki takiple görüntülendi. Japon medyasının ifşa ettiği görüntülerde Rus petrolünün Avrupa'ya gizli ve aktarmalı sevkiyatı ile ilgili tüm dünyada ses getirecek bilgiler paylaşıldı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika: Rus petrolünün gizlice Avrupa’ya sevk edildiği ifşa oldu! Dünya bu görüntüleri konuşuyor…

Son dakika haberleri… Japon basın kuruluşu Nikkei Asia, Batı ülkelerinin Ukrayna'daki saldırılara karşı Rusya'ya yaptırım açıkladığı son dönemde Rus petrolünün Avrupa'ya gizli ve aktarmalı sevkiyatını görüntüledi.

Kuruluşun ay başındaki haberinde, kriz başladığından beri 41 tankerin, Rusya çıkışlı tankerlerle Yunanistan açıklarında gemiden gemiye petrol naklettiğini kamuoyuna duyurmuştu.

Haberde Batı ülkelerinin Rus finans kaynaklarını izole etmek için yaptırım uyguladığı ancak Rus petrolünün sevkiyatının sürmesi halinde yaptırımların etkisinin sınırlı kalacağına dikkat çekilmişti.

5

Yunanistan'ın güneyindeki Lakonya Körfezi'nde petrol transferi görüntülenmiş, söz konusu transfer Yunanistan bayraklı Sea Falcon ile Hindistan bayraklı Jak Log arasında gerçekleşmişti.

Son olarak Nikkei Asia, söz konusu haberle alakalı paylaştığı görüntüde, transferin görsel detaylarına yer verdi. Olay yeri görüntüsünde Nikkei muhabiri Nagao Riho konuştu.

Görüntüde sivil bir teknede, gemiden gemiye petrol transferinin gerçekleştiği Yunan kara sularına ilerlediğini kaydeden Nagao, elindeki elektronik tablet haritada Lakonya Körfezi'ni işaretledi.

3

İKİ TANKERİ KAMERAYA ALDILAR

Körfezin Yunan kara sularının dışında kaldığını belirten Nagao, çok sayıda teknenin aynı amaçla bölgede toplandığını belirtti. Nagao, Yitio bölgesinden körfezin içlerine açıldıklarını kaydetti.

Nakliyatı gerçekleştiren ve tanker oldukları tahmin edilen iki gemiyi kameraya aldığı görülen Nagao, "Lakonya Körfezi'nde, denizde gemiden gemiye petrol transferi gerçekleştiriyorlar." dedi.

Söz konusu tankerlerin Yunan kara suları dışında olduğu vurgulandı. Yakın çekimde tankerlerin, Hindistan bayraklı "Jag Lok" ile Yunan bayraklı "Sea Falcon" olduğu saptandı.

Gemiden gemiye petrol transferine şahitlik ettiğini kaydeden Nagao, olay yerinin güvenli olmadığını öngördüklerinden, çıkış limanına geri dönmeye karar verdiklerini bildirdi.

Döndükleri limanda yeniden konuşan Nagao, iki tankeri anımsatarak, "Anlaşılan Lakonya Körfezi'nde gemiden gemiye çok sayıda petrol transferi oluyor" diyerek, yerel halkın çevresel endişeler taşıdığını da aktardı.

"Petrol nereye" sorusuna yanıt arayan Nikkei, Rus limanlarından ayrılan tankerlerin yönünü ve hangi gemilerle temasa geçtiğini araştırırken Refinitiv datalarını incelediklerini aktarmıştı.

4

SİNYALLERDEN İZ SÜRÜLDÜ

Araştırma, gemiden gemiye transferin sıklıkla meydana geldiği Yunanistan'ın Akdeniz kıyılarındaki açık suları kapsamıştı. Rotalarını saptamak üzere tankerlerden gelen Otomatik Tanımlama Sistemi (AIS) sinyalleri izlenmişti.

Suyun ulaştığı çizgi ile tankerin dip noktası arasındaki mesafe olarak bilinen ve tanker ağır yüklü olduğunda artan "su çekim mesafelerindeki" değişimler, gemiden gemiye ne kadar nakliyat yapıldığını tespit etmek için kontrol edilmişti.

AVRUPA LİMANLARINA GİDEN GEMİLER

Ay başındaki haberinde Nikkei, ağustos sonuna kadarki 6 aylık dönemde Yunan kıyıları açıklarında Rus tankerleri dahil 175 transfer saptamış, buna rağmen geçen yıl aynı dönemde ise sadece 9 transfer gerçekleştiğini bildirmişti.

Refinitiv verilerine göre Rusya, gemiden gemiye olmak üzere Yunanistan açıklarında 23,8 milyon varil petrol ihracatı gerçekleştirmiş, geçen yılın aynı döneminde ise 4,34 milyon varil transferi gerçekleşmişti.

Yükünü teslim aldıktan sonra tankerlerin nereye gittiklerini sorgulayan ve rotaları izleyen Nikkei, 89 geminin limanlara vardığını saptamış, bunların 41'inin Yunanistan, Belçika ve Avrupa'nın başka noktalarına demirlediği tespit edilmişti.

Haberde, söz konusu derin araştırma neticesinde Yunanistan açıklarından suların, Rusya ve Avrupa arasındaki petrol sevkiyatında önemli bir aktarma merkezi görevi üstlendiğinin ortaya çıktığı vurgulanmıştı.

2

AVRUPA BİRLİĞİ'NİN KISITLAMALARI

Avrupa Birliği (AB) Rus petrolünün ithalatını Şubat 2023'te tamamıyla yasaklayacak. İngiltere ise aralıkta Rus petrolüne tam ambargo koyacak.

Uluslararası Enerji Ajansına (IEA) göre AB'ye yönelik Rus petrol ihracatı temmuzda 2,8 milyon varil olarak gerçekleşti. Bu, ocak ayına kıyasla yüzde 26 düşüş olarak kayda geçti.

Avrupa Birliği ve İngiltere yıl sonuna dek Rus petrolünün ithalatını tamamıyla yasaklamayı planlarken, halihazırda Rus petrolünü satın almayı sürdüren şirketler eleştiriliyor.

Petrol ambargosu yürürlüğe girse de kaynağını gizleme amacıyla deniz rotalarında gemiler arasında transferlerin devam edebileceği belirtiliyor.

AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkçe paylaşım! 'Yunanistan Türkiye'yi tehdit etmiyor, biz düşman değiliz'Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkçe paylaşım! 'Yunanistan Türkiye'yi tehdit etmiyor, biz düşman değiliz'
'Türkiye tarihinin en büyük borsa manipülasyonu' deyip uyardı! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan SPK'ya son çağrı...'Türkiye tarihinin en büyük borsa manipülasyonu' deyip uyardı! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan SPK'ya son çağrı...
Ruslar ülkelerinden kaçıyor! Antalya için satılan son biletin fiyatı dudak uçuklattıRuslar ülkelerinden kaçıyor! Antalya için satılan son biletin fiyatı dudak uçuklattı
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Petrol Avrupa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şehrin göbeğinde iki grubun kanlı hesaplaşması! Yumruk, tekme, sopa, bıçak: Yaralılar var

Şehrin göbeğinde iki grubun kanlı hesaplaşması! Yumruk, tekme, sopa, bıçak: Yaralılar var

Akşener'den dikkat çeken sözler: Varsayın bu seçimi kaybettik... Bir daha konuşulamaz

Akşener'den dikkat çeken sözler: Varsayın bu seçimi kaybettik... Bir daha konuşulamaz

Cinsel ilişki açıklaması gündem oldu! Sert sözler

Cinsel ilişki açıklaması gündem oldu! Sert sözler

Adeta çıldırdı, hayranları bile kızgın! Ronaldo o yorum sonrası kendisini aradı ve...

Adeta çıldırdı, hayranları bile kızgın! Ronaldo o yorum sonrası kendisini aradı ve...

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkçe paylaşım! 'Yunanistan Türkiye'yi tehdit etmiyor, biz düşman değiliz'

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkçe paylaşım! 'Yunanistan Türkiye'yi tehdit etmiyor, biz düşman değiliz'

'Türkiye tarihinin en büyük borsa manipülasyonu' deyip uyardı! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan SPK'ya son çağrı...

'Türkiye tarihinin en büyük borsa manipülasyonu' deyip uyardı! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan SPK'ya son çağrı...

İlginizi Çekebilir

İlişki sorusu şaşkına çevirdi! "Eşim bana ilişki sırasında..."

İlişki sorusu şaşkına çevirdi! "Eşim bana ilişki sırasında..."

Tamamen makyajsız! Görenler tanıyamadı

Tamamen makyajsız! Görenler tanıyamadı

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Balıkta gözden kaçan ölümcül tehlike! Öksürük tuttuğu an...

Balıkta gözden kaçan ölümcül tehlike! Öksürük tuttuğu an...

Patrondan şaşırtan tuzak! Tuvalete gizli kamera yerleştirdi

Patrondan şaşırtan tuzak! Tuvalete gizli kamera yerleştirdi

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.