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Son dakika! Rusya sivillerin saklandığı tiyatro binasını bombaladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

16.03.2022 19:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Ukrayna-Rusya savaşında çatışmalar şiddetlendi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ABD Kongresi'ne konuşma yaptı ve dakikalarca ayakta alkışlandı. Putin de hemen ardından bir açıklama yaparak Batı'ya ve yaptırımlara sert tepki gösterdi. Akşam saatlerinde ise Rus ordusunun Mariupul'da bir tiyatro binasına bomba attığı ve olayda çok sayıda sivil insanın hayatının kaybettiği belirtildi. İşte Rusya-Ukrayna savaşından tüm detaylar...

Son dakika! Rusya sivillerin saklandığı tiyatro binasını bombaladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika: Rusya-Ukrayna savaşında 21. günde çatışmalar devam ediyor. Rusya'ya ait savaş gemileri Odessa kıyılarını vurdu. Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Geraşenko, "Asker çıkarma girişimi olmadı." dedi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, ülkeye saldırı yapan Rusya Federasyonu silahlı kuvvetlerinin yüzde 40'ının, savaş kabiliyetini kaybettiğini veya tamamen yok edildiğini bildirdi. Ukrayna lideri Zelenskiy de Batılı ülkelerin liderlerini Kiev'e davet etti. Rus birliklerinin ellerini havaya kaldıran sivilleri göstere göstere vurdukları görüntüler, dünyayı ayağa kaldırdı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, barış görüşmelerinin kolay geçmediğini belirtirken uzlaşmaya dair umut görüldüğünü söyledi. Lavrov ayrıca Türkiye'nin arabuluculuk teklifiyle ilgili de değerlendirmede bulundu. İşte bölgeden gelen son dakika haberleri...

19:35

RUSYA SİVİLLERE SALDIRDI

Reuters'ın duyurduğu bilgiye göre, Rus ordusu Mariupul'da insanların saklandığı tiyatro binasına bombalı saldırıda bulundu. Çok sayıda ölü ve yaralı olduğu tahmin edilen saldırıyla ilgili net bilgi henüz verilmedi.

18:50

ADALET DİVANI'NDAN RUSYA KARARI

Uluslararası Adalet Divanı: Rusya, 24 Şubat 2022'de Ukrayna topraklarında başlattığı "askeri operasyonu" derhal durdurmalı.

18:30

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları Olağanüstü Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Valdimir Putin’in savaşı durdurması gerektiğini açıkladı.

17:15

İsviçre Federal Hükümeti, Rusya'ya karşı uyguladığı yaptırımları genişleterek, 200'den fazla Rus iş insanı, oligark ve kuruluşu yaptırım listesine aldı.

16:45

"UKRAYNA NÜKLEER SAHİBİ OLABİLİRDİ"

Putin yaptığı son açıklamada, "Ukrayna'yı işgal niyetimiz yok. Ancak askeri harekattan başka seçeneğimiz de yoktu. Ukrayna yakında nükleer silah sahibi olabilirdi. ifadelerini kullandı.

16:10

"RUSYA, EKMEK KUYRUĞUNDAKİ SİVİLLERİ ÖLDÜRDÜ"

ABD'nin Ukrayna Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, “Bugün Rus kuvvetleri Çernihiv'de ekmek kuyruğunda bekleyen 10 kişiyi öldürdü. Bu tür korkunç saldırılar durdurulmalı. Ukrayna'daki herhangi bir vahşet suçu için hesap verebilirliği sağlamak için mevcut tüm seçenekleri değerlendiriyoruz” denildi.

15:58

RUSYA, UKRAYNA’YA AİT ASKERİ DEPOYU HAVAYA UÇURDU

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna ait füze ve topçu sistemlerinin depolandığı bir hangarın imha edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin füze ve topçu depolarına yönelik saldırı, Rusya Federasyonu’nun yüksek hassasiyetli füzeleriyle gerçekleşti” denildi.

Yapılan isabetli atışlar ile hangarda depolanan tüm mühimmatın infilak ettiği ve deponun tamamen kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

15:00

ZELENSKİY'DEN YENİ AÇIKLAMA

Ukrayna lideri Zelenski yeni bir video mesaj paylaştı. Mesajında "İşgalcileri adalete teslim etmek için çalışmalarımızı hızlandırıyoruz" dedi. Uluslararası mahkeme çağrısında bulunan Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna topraklarında yaptığı her terör eylemi için yargılanması gerektiğini söyledi.

14.20

UKRAYNA: “HARKOV’DAKİ SALDIRILARDA EN AZ 500 SİVİL ÖLDÜ”

Rusya, Ukrayna’ya yönelik saldırılarının 21’inci gününde sivil yerleşim bölgelerini hedef almaya devam ediyor. Rus birliklerinin binalara düzenlediği saldırıların ardından enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ukrayna Acil Durum Servisi tarafından yapılan açıklamada 24 Şubat’ta savaşın başlamasından bu yana Harkov bölgesinde en az 500 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi. Harkov’da enkaz altında kalan toplam 189 kişinin ise ekipler tarafından kurtarıldığı ifade edildi.

13.25

KREMLİN: BUNUN BİR UZLAŞMA SEÇENEĞİ OLACAĞINA İNANIYORUZ

Kremlin Sözcüsü Peskov, "(Ukrayna'da İsveç gibi tarafsız devlet oluşturulması fikri) Bunun bir uzlaşma seçeneği olacağına inanıyoruz. Dost olmayan ülkelerin liderlerine kişisel yaptırımlar olacak." diye konuştu.

11:55

ABD: UKRAYNA’YA DESTEĞİMİZ DEVAM EDECEK

NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesi Rusya Ukrayna savaşına ilişkin açıklama yapan ABD Savunma Bakanı Austin, Stoltenberg’e ‘güçlü liderliği’ için teşekkür etti. Austin, “Bence buradaki varlığımız dünyaya Ukrayna'ya desteğimizde birlik içinde olduğumuza dair bir sinyal gönderiyor. Rusya'nın Ukrayna'yı sebepsiz ve haksız işgalini kınıyoruz. Ukrayna'nın meşru ve egemen bir hükümeti var ve kendilerini savunma haklarını destekliyoruz. Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

11.55

“BU KRİZ UKRAYNA TOPRAKLARININ ÖTESİNE GEÇMEMELİ”

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Bugünkü Savunma Bakanları Toplantısında, Rusya'nın Ukrayna'yı vahşice işgalini ele alacağız. Ukrayna halkı için yıkıcı olan bu işgal bizim güvenlik ortamımızı da değiştirecek. NATO birlik içinde ve hızlı bir şekilde karşılık verdi. Ayrıca toplu savunmamızı da yeniden uyguluyoruz. Bugünkü toplantıda, uzun vadeli sonuçlara, ittifakımızın uzun vadeli adaptasyonuna da değineceğiz. Savunmamızı nasıl daha da güçlendirebiliriz, bunları görüşeceğiz” dedi.

Çatışmanın Ukrayna topraklarının ötesine, NATO topraklarına ulaşmaması için çalışıldığını belirten Stoltenberg, “NATO'nun bu krizin Ukrayna topraklarının ötesine ulaşmasını engelleme konusunda bir sorumluluğu var. İttifakın doğusundaki NATO varlığını artırmamızın nedeni de budur” diye konuştu.

11:50

RUSYA'DAN TÜRKİYE AÇIKLAMASI: OLUMLU KARŞILIYORUZ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, savaşa ve barış görüşmelerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Mevcut kriz dünya düzenini belirleyecek önemli bir nokta" diyen Lavrov Ukrayna ile barış görüşmelerinin kolay geçmediğini ancak uzlaşma için umut olduğunu söyledi. Lavrov, Ukrayna ile bazı konularda anlaşmaya yakın olduklarını ifade ederken "Tek sorun Ukrayna'nın tarafsızlığı değil, aynı zamanda Rusçanın konuşulması ve ifade özgürlüğü de önemli" diye ekledi.

Lavrov Türkiye'nin arabuluculuk teklifine Rusya'nın olumlu yaklaştıklarını ise şu sözlerle belirtti:

"Bugünkü krizin nedenlerini anlayan, yaptırım savaşına dahil olmayan ülkelerin arabuluculuk tekliflerini olumlu karşılıyoruz. Bu ülkeler arasında İsrail, Türkiye de var."

10:00

Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gerçekleştirdiği saldırıda 12 katlı bir binadaki 2 kişi yaralandı.

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09:00

Ukrayna'nın doğusunda bulunan Kharkiv kentindeki acil servis, Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı işgalden bu yana kentte en az 500 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

07.55

KİEV YAKINLARINDAKİ VAHŞET KAMERADA

Ukrayna'da Kiev, Harkov, Mariupol ve diğer şehirleri kuşatan deneyen işgalci Rus birliklerinin ellerini havaya kaldıran sivilleri göstere göstere vurdukları görüntüler, dünyayı ayağa kaldırdı.

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Alman ZDF kanalının ekrana getirdiği görüntülerde, Rus askerlerinin beyaz bir arabayla kendilerine doğru yaklaşan sivillere ateş açtığı yer aldı.

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Kiev yakınlarında insansız hava aracıyla kaydedilen videoda, ellerini havaya kaldıran bir sivil Ruslar tarafından vuruluyor ve olay yerinde hayatını kaybediyor.

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İngiliz The Guardian gazetesi ise, iki sivilin yaşamını yitirdiği 7 Mart tarihli saldırıda silahsız diğer sivillerin de vurulduğunu aktarıyor.

06.15

SON DAKİKA | ODESSA KIYILARINA ROKET VE TOPÇU ATIŞI

Ukrayna'da savaş başlatan Rusya Federasyonu'na ait deniz kuvvetlerince Odessa bölgesindeki kıyılara ateş açıldığı bildirildi.

Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Geraşenko, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yerel saatle 03:00 civarında Rus savaş gemilerinin, Odessa kıyılarına yönelik saldırı düzenlediğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Rus işgalciler, gemilerden, Tuzla köyü yakınlarındaki Odessa bölgesindeki Ukrayna kıyılarına roket ve topçu atışlarına başladı. Asker çıkarma girişimi olmadı." dedi.

06:18

ÜÇ AVRUPALI DEVLETİN BAŞBAKANI ZELENSKİ'Yİ ZİYARET ETTİ

AB üyesi 3 ülkenin liderleri Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitti. Polonya, Çekya ve Slovenya Başbakanları, Zelenski'den savaş hakkında bire bir bilgi aldı. Liderler Ukrayna'ya olan desteğini yinelerken, Ukrayna'nın AB'ye üyelik başvurusuna destek verdi. Zelenski, Avrupalı liderlere savaşın gidişatı hakkında bilgi verdi.

Görüşmenin ardından yapılan ortak basın toplantısında konuşan Ukrayna Devlet Başkanı, Avrupa'nın vermiş olduğu desteğin altını çizdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Çekya, Slovenya ve Polonya Başbakanları ile görüştü

Polonya Başbakan Yardımcısı NATO dışındaki ülkelerin de katıldığı bir barış misyonu oluşturulması gerektiğini ifade etti.

Slovenya Başbakanı Janez Jansa ve Çekya Başbakanı Petr Fiala, Ukrayna'nın AB'nin temel değerleri olan özgürlük ve demokrasi için savaştığını savundu.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ise Ukrayna'nın AB'ye üyelik başvurusuna vurgu yaptı.

04.20

ZELENSKİY'DEN BATILI LİDERLERE DAVET

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, batılı ülkelerin liderlerini imajı bir biçimde Ukrayna’ya davet ederek, ülkesinin hava sahasının kapatılmamasına ilginç davet yöntemiyle tepki gösterdi. Zelenskiy, "Ukrayna’nın tüm dostlarını Kiev’e davet ediyorum. Burası tehlikeli olabilir, çünkü gökyüzümüz henüz Rus füzeleri ve uçuşlara kapanmadı" dedi.

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03.54

AB, ABRAMOVİCH’İ YAPTIRIM LİSTESİNE EKLEDİ

Avrupa Birliği’nden (AB), İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea Futbol Kulübü eski sahibi Roman Abramovich’e yaptırım kararı geldi. AB tarafından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yakın çevresine yönelik yaptırımlar kapsamında, Rus oligarkları olarak tanımladığı işadamlarından Abramovich’i Rusya’nın Ukrayna’yı işgalindeki rolü nedeniyle mal varlıklarının dondurulması ve seyahat yasaklarıyla karşı karşıya kalan kişilerin yer aldığı güncellenmiş yaptırım listesine eklendiği ifade edildi. Abramovich hakkında AB, "Putin ile ayrıcalıklı erişime sahip ve onunla çok iyi ilişkiler sürdürmektedir. Putin ile olan bu bağ, onun hatırı sayılır servetini korumasına yardımcı oldu’’ dedi.
Öte yandan Abramovich, Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline tepki olarak İngiliz yaptırımları kapsamında mal varlıkları daha önce dondurulan 7 zengin Rus arasında yer alıyordu. Ayrıca Abramovich’in yetkileri, Premier Lig kulübünün direktörü olarak da askıya alınmıştı.

03.50

Rusya birlikleri, Harkov ve Dnipro bölgelerine gece yarısı saldırılar düzenlerken Donetsk’te de bazı yerleşim alanlarına roketler isabet etti.

03.40

"RUS ORDUSU GÜCÜNÜN YÜZDE 40'INI KAYBETTİ"

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, ülkeye saldırı yapan Rusya Federasyonu silahlı kuvvetlerinin yüzde 40'ının, savaş kabiliyetini kaybettiğini veya tamamen yok edildiğini bildirdi.

Yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Genel olarak, 15 Mart 2022 itibarıyla Ukrayna topraklarında sözde 'operasyona' dahil olan birimlerin (Rus ordusu) yüzde 40 kadarı kaybedildi. Tamamen yok edildi veya savaş kabiliyetini kaybetti."

Açıklamada, son bir günde sadece Ukrayna'nın Chernobaevka bölgesindeki çatışmalar sırasında Rus ordusuna ait 7 savaş helikopterinin imha edildiği vurgulandı.


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Rusya Ukrayna son dakika haberi
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Okuyucu Yorumları 50 yorum
Zelenskiy hala şov peşinde orda bir sürü insan ölüyor
@lepompe Zelenski niye şov yapsın. adam ülkesini savunuyor. sizin gibi suriyeli sevici olsaydı başka ülkeye kaçmıştı. Zelenski adamdır.
Sizde burada halay çekin.
@lepompe boş yapma ne yapalım o kadar müslüman insan olurken neredeydin halayı sen cek
ne yapacak vatani teslim mi etsin
@lepompe git o zaman savaşmaya merKlıysan sen tutanmı var..
@lepompe haklısın kardeş , holiywood sevdalısı bir amerikan sever zelensky , putin natoyu ve amerikan üstlerini sınırlarında ismemesi kadar doğal bir olsy yok , biz bu gün fıratın doğusuna neden geçtiysek , putinde kırımı o nedenlerle almış , ukraynaya o yüzden girmiştir , siviler adına çok üzgünüm ama amerikanın desteklediği ingilerenin desteklediği bir ülkenin de rusyaya hayrı olmaz. bu gün 3. dünya savaşı çıkmadı ama , amerika ukrayna sınırlarına üst kursaydı kesin ve kaçınılmaz olurdu o savaş .
@lepompe çekiyoruz merak etme
tamamen danışıklı dövüş, dünyada birilerinin çıkar anlaşması sonrası çıkarılmış savaş. yok saldıran rus güçlerinin yüzde 40 ını yok etmişler falan. Abi istese 1 haftada ukraynayı komple dümdüz eder ruslar ancak o şehirlerin yeniden yapılanması yine onlara ekonomik uük olarak kalacaktır.Ukrayna bu saatten sonra yada batının piyonu olur yada rusların yancısı, bağımsızlık şansını kaybetmiştir.
sen seçilince Rusya ile sorunları çözeceğim diye geldin abd nin laflarına AB ye güvendin sözünü unuttun şimdi olan halka oluyor.

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