Son Dakika: Rusya-Ukrayna gerilimi... Cumhurbaşkanı Zelenski'den dünyaya çağrı: Yardıma ihtiyacımız var

Rusya-Ukrayna gerilimi artarken, son dakika gelişmeleri de yaşanmaya devam ediyor. Dünyanın yakından takip ettiği bölgede tansiyon her geçen dakika artarken, Cumhurbaşkanı Zelenski, acil çağrıda bulundu. Yardıma ihtiyaçları olduğunu belirten Zelenski ayrıca, "Rusya ile tamamıyla diplomatik ilişkilerin kesilmesi değerlendiriyoruz." dedi

Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov'dan da son gelişmeler sonrası açıklama geldi. Reznikov, "Sonuna kadar topraklarımızı koruyacağız. Rusya gerçek yüzünü gösterdi, biz bunu işgalden bu yana 8 yıldır biliyorduk şimdi dünya öğrenmiş oldu" dedi.





