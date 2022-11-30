Son dakika: Saat 5'te başlatıldı! Bakan Soylu uyuşturucuyla mücadelede son operasyonu duyurdu: "Önemli özelliği şu..."

Son dakika haberi: Bakan Soylu, Hatay İl Emniyet Müdürlüğünden uyuşturucuyla mücadeleye ve bu kapsamda yürütülen son operasyona dair açıklamalar yaptı. Uyuşturucuya bağlı ölümler ve uyuşturucu nedeniyle cezaevinde yatanların sayısı hakkında bilgi veren Bakan Soylu, eroin ve captagon uyuşturucularının rotasının değiştiğini de açıkladı. Soylu, bugün saat 5'te başlatılan operasyonda 117 kişinin gözaltına alındığını da duyurdu.

"UYUŞTURUCUDAN CEZAEVİNDE YATANLARIN SAYISI 119 BİNE YÜKSELDİ"

İşte Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

Uyuşturucu karşı karşıya kalmış olduğumuz en büyük musibetlerden biridir. Şöyle bir gerçekle karşı karşıyayız: Avrupa uyuşturucuyla mücadelede pes etmiştir. Oysa Türkiye uyuşturucuyla mücadelede olağanüstü bir tablo sergilemektedir.

Bugün uyuşturucudan cezaevinde yatanların sayısı 119 bine kadar yükselmiştir. Son 5-6 yıldaki artışın temel sebebi hem adliyelerimizle, emniyetle hem de projeli operasyonlarla sahaya basarak alan baskısı ortaya koyarak gerçekleştirdiğimiz süreçtir.

"UYUŞTURUCUYA BAĞLI ÖLÜMLERİN SAYISI SON 5 YILDA DÜŞTÜ"