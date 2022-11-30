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Son dakika: Saat 5'te başlatıldı! Bakan Soylu uyuşturucuyla mücadelede son operasyonu duyurdu: "Önemli özelliği şu..."

30.11.2022 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin uyuşturucuyla mücadelesine ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Hatay'da saat 5'te gerçekleştirilen 'Kökünü Kurutma Operasyonu' hakkında bilgiler veren Bakan Soylu, "117 şüphelinin tamamı yakalanmıştır. Bu operasyonun önemli özelliği şudur: 5 aydır sürdürülüyor. Satıcılar odaklı bir operasyon bu. Miktardan ziyade şebekenin çökertilmesi önemli bu operasyonda" açıklamasını yaptı. Soylu ayrıca uyuşturucu rotalarının değiştiğini belirtti

Son dakika haberi: Bakan Soylu, Hatay İl Emniyet Müdürlüğünden uyuşturucuyla mücadeleye ve bu kapsamda yürütülen son operasyona dair açıklamalar yaptı. Uyuşturucuya bağlı ölümler ve uyuşturucu nedeniyle cezaevinde yatanların sayısı hakkında bilgi veren Bakan Soylu, eroin ve captagon uyuşturucularının rotasının değiştiğini de açıkladı. Soylu, bugün saat 5'te başlatılan operasyonda 117 kişinin gözaltına alındığını da duyurdu.

"UYUŞTURUCUDAN CEZAEVİNDE YATANLARIN SAYISI 119 BİNE YÜKSELDİ"

İşte Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

  • Uyuşturucu karşı karşıya kalmış olduğumuz en büyük musibetlerden biridir. Şöyle bir gerçekle karşı karşıyayız: Avrupa uyuşturucuyla mücadelede pes etmiştir. Oysa Türkiye uyuşturucuyla mücadelede olağanüstü bir tablo sergilemektedir.

  • Bugün uyuşturucudan cezaevinde yatanların sayısı 119 bine kadar yükselmiştir. Son 5-6 yıldaki artışın temel sebebi hem adliyelerimizle, emniyetle hem de projeli operasyonlarla sahaya basarak alan baskısı ortaya koyarak gerçekleştirdiğimiz süreçtir.

"UYUŞTURUCUYA BAĞLI ÖLÜMLERİN SAYISI SON 5 YILDA DÜŞTÜ"

  • Uyuşturucuya bağlı ölümlerin sayısı 941'den son 5 yılda 270'e kadar düştü. Bu yıl da düşüş ivmesiyle devam etmekte.

  • Uyuşturucunun 4'te 1'i Doğu sınırlarımıza yakın illerimizde, 4'te 3'ü Batıda yakalanırken uyuşturucunun 4'te 3'ü Doğu illerindeki sınırlarımızda yakalanıyor, 4'te 1'i Batı illerinde yakalanıyor. Eroinin rotası değişti, Akdeniz rotasına kaydı, diğeri de Captagon.

  • Hatay'da Kökünü Kurutma Operasyonu gerçekleştirdik, saat 5'te arkadaşlarımızı sevk ettik. 117 şüphelinin tamamı yakalanmıştır. Bu operasyonun önemli özelliği şudur: 5 aydır sürdürülüyor. Satıcılar odaklı bir operasyon bu. Miktardan ziyade şebekenin çökertilmesi önemli bu operasyonda.
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Süleyman Soylu

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