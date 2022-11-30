Son dakika: Saat 5'te başlatıldı! Bakan Soylu uyuşturucuyla mücadelede son operasyonu duyurdu: "Önemli özelliği şu..."

Son dakika haberi: Bakan Soylu, Hatay İl Emniyet Müdürlüğünden uyuşturucuyla mücadeleye ve bu kapsamda yürütülen son operasyona dair açıklamalar yaptı. Uyuşturucuya bağlı ölümler ve uyuşturucu nedeniyle cezaevinde yatanların sayısı hakkında bilgi veren Bakan Soylu, eroin ve captagon uyuşturucularının rotasının değiştiğini de açıkladı. Soylu, bugün saat 5'te başlatılan operasyonda 117 kişinin gözaltına alındığını da duyurdu.
İşte Soylu'nun açıklamalarından satır başları:
Uyuşturucu karşı karşıya kalmış olduğumuz en büyük musibetlerden biridir. Şöyle bir gerçekle karşı karşıyayız: Avrupa uyuşturucuyla mücadelede pes etmiştir. Oysa Türkiye uyuşturucuyla mücadelede olağanüstü bir tablo sergilemektedir.
Uyuşturucuya bağlı ölümlerin sayısı 941'den son 5 yılda 270'e kadar düştü. Bu yıl da düşüş ivmesiyle devam etmekte.
Uyuşturucunun 4'te 1'i Doğu sınırlarımıza yakın illerimizde, 4'te 3'ü Batıda yakalanırken uyuşturucunun 4'te 3'ü Doğu illerindeki sınırlarımızda yakalanıyor, 4'te 1'i Batı illerinde yakalanıyor. Eroinin rotası değişti, Akdeniz rotasına kaydı, diğeri de Captagon.