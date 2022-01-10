SON DAKİKA | Sağlık Bakanı Koca illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı! İstanbul ve Eskişehir dikkat çekti

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şehirlere göre haftalık vaka sayısını açıkladı. 25-31 Aralık 2021 dönemindeki koronavirüs vaka sayılarını paylaşan Koca, Eskişehir ve İstanbul'un grafikteki yerine dikkat çekti. 25-31 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Eskişehir, İstanbul, İzmir, Aydın, Çanakkale, Muğla, Kırklareli, Gümüşhane, Edirne, Kocaeli oldu.

SON DAKİKA | İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA HARİTASI AÇIKLANDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25-31 Aralık arasında il bazında 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni koronavirüs vaka sayılarını paylaştı.

İllere göre 25-31 Aralık 2021 döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 663,69, Ankara'da 184,29, İzmir'de 323,30 oldu.

VAKA YOĞUNLUĞU EN ÇOK ARTAN 10 İL

Bakan Koca'nın açıkladı haritada vaka yoğunluğu en çok artan 10 il de açıklandı. Vaka yoğunluğu en çok artan iller sırasıyla Eskişehir, İstanbul, İzmir, Aydın, Çanakkale, Muğla, Kırklareli, Gümüşhane, Edirne, Kocaeli oldu.

25-31 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında. pic.twitter.com/qjRgjiHuAJ — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 10, 2022

25-31 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Eskişehir, İstanbul, İzmir, Aydın, Çanakkale, Muğla, Kırklareli, Gümüşhane, Edirne, Kocaeli. pic.twitter.com/C8j7dVi7eX — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 10, 2022

SON 24 SAATTE 61 BİN ÜZERİNDE YENİ VAKA

Sağlık Bakanlığı, 9 Ocak'a ait rakamları dün açıklamıştı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 173 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 61 bin 727 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Omicron kaynaklı vakaların artış merkezinde İstanbul var. Son üç hafta içinde, Türkiye genelinde hastaneye yatışlarda %6,2 artış oldu. Yoğun bakım ve entübasyonda belirgin düzeyde artış yok. Kayıplarımızın büyük kısmı, 60 yaş üzerindekilerle kronik hastalığı olanlar" açıklamasını yapmıştı.



