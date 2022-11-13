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  4. Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, patlamada yaralananlara ilişkin son durumu paylaştı

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, patlamada yaralananlara ilişkin son durumu paylaştı

13.11.2022 23:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamaya ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Koca, patlamada yaralanan 81 kişiden 39'unun taburcu olduğunu söyledi. Bakan Koca yaralılardan 5'inin yoğun bakımda tedavi edildiğini ifade ederek, 2 yaralının ise durumunun ağır olduğunu kaydetti.

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, patlamada yaralananlara ilişkin son durumu paylaştı

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki patlamada yaralanan 81 kişiden 39'unun taburcu olduğunu, tedavisi sürenlerden 5'inin yoğun bakımda bulunduğunu ve 2'sinin durumunun ciddiyet gösterdiğini bildirdi.

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2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Koca, sosyal medya hesabından, İstanbul'da meydana gelen patlamada yaralananların sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, şu bilgileri verdi:

"İstiklal Caddesi'ndeki patlamada yaralanan 81 kişiden 39'u tedavileri tamamlanarak taburcu oldu. Yatırılarak tedavi edilen 42 hastadan 5'i halen yoğun bakımdadır, 2'sinin durumu ciddiyet gösteriyor. Yaralıların sağlıklarına bir an önce kavuşmaları için elimizden geleni yapıyoruz." (AA)

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