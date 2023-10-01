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  4. Son dakika: Sanayide kullanılan doğal gaza zam geldi!

Son dakika: Sanayide kullanılan doğal gaza zam geldi!

01.10.2023 00:21 | Son Güncelleme:
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Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) ekim ayı doğal gaz satış tarifesini açıkladı. Sanayi ve KOBİ'lerin kullandığı doğal gaza yüzde 20 zam yapıldı.

Son dakika: Sanayide kullanılan doğal gaza zam geldi!

BOTAŞ'ın internet sitesinde ekim ayında geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife tablosu yayımlandı. Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine ekimde uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı.

Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğalgazda 8 bin 549 lira, kademe 2 için ise 11 bin 374 lira olarak belirlendi.

Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.

KONUT DOĞAL GAZINDA FİYAT DEĞİŞMEDİ

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, "Konutlarda kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında halen konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

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BOTAŞ Zam doğalgaz

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