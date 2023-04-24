Son dakika | "Şanlı ordumuza geri vereceğim" diyerek açıkladı! Kılıçdaroğlu'ndan GATA ve hastaneler mesajı

Son dakika haberi: CHP lideri Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı yardımcısı adayları ve İBB ile ABB başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'yla beraber seçim mitinglerine devam ediyor. Bugünkü ikinci mitingini Ardahan'da gerçekleştiren Kılıçdaroğlu'nun gündeminde Suriyeliler, GATA gibi konular vardı.

"EN BÜYÜK ÖZELLİĞİM..."

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Benim parayla pulla ilgim yoktur. En büyük özelliğim; kul hakkı yemem, haram yemem, oy versin vermesin her insana saygı duyarım.

"ŞANLI ORDUMUZA GERİ VERECEĞİM!"

"Ordu bizim ordumuzdur. Ordumuzun hastanelerini ellerinden aldılar. O hastanelerin tamamını yeniden şanlı ordumuza vereceğim, GATA'yı yeniden açacağım. Türkiye'yi barış, huzur içinde büyüyen, gelişen, herkesin hakkını aldığı bir Türkiye haline getireceğiz. Güçlü bir Türkiye, hepimizin Türkiye'si olacak.

'SURİYELİLER' MESAJI

"Suriyeli kardeşlerimiz var, en geç 2 yıl içinde ırkçılık yapmadan kendi ülkelerine göndereceğiz.



