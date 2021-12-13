Son dakika: Şarkıcı Gülçin Ergül Susurluk'ta kaza geçirdi! Sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı kurtarılamadı...

Son dakika haberi: Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında şarkıcı Gülçin Ergül yaralandı, aracı kullanan sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı ise hayatını kaybetti.
İş insanı Erdal Şeyda Lafçı'nın kullandığı ve içinde bir dönemin popüler müzik grubu Hepsi'nin eski üyelerinden şarkıcı Gülçin Ergül'ün bulunduğu otomobil, İzmir-İstanbul otoyolu Susurluk mevkisinde aynı yöne giden Cengiz Y. idaresindeki tırın dorsesine çarptı.
Kazanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki korkuluklara çarparak durabildi. Sürücü Lafçı kaza yerinde hayatını kaybetti, şarkıcı Ergül hafif yaralandı.
Gülçin Ergül, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı. (AA)
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