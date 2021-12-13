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  4. Son dakika: Şarkıcı Gülçin Ergül Susurluk'ta kaza geçirdi! Sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı kurtarılamadı...

Son dakika: Şarkıcı Gülçin Ergül Susurluk'ta kaza geçirdi! Sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı kurtarılamadı...

13.12.2021 22:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: HEPSİ grubunun eski üyelerinden ünlü şarkıcı Gülçin Ergül Balıkesir'de trafik kazası geçirdi. Ergül yaralanarak hastaneye kaldırılırken yanında bulunan sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı hayatını kaybetti. Susurluk'ta gerçekleşen trafik kazasının ardından Gülçin Ergül'ün tedavisi sürerken sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı kurtarılamadı.

Son dakika haberi: Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında şarkıcı Gülçin Ergül yaralandı, aracı kullanan sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı ise hayatını kaybetti.

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SEVGİLİSİ HAYATINI KAYBETTİ

İş insanı Erdal Şeyda Lafçı'nın kullandığı ve içinde bir dönemin popüler müzik grubu Hepsi'nin eski üyelerinden şarkıcı Gülçin Ergül'ün bulunduğu otomobil, İzmir-İstanbul otoyolu Susurluk mevkisinde aynı yöne giden Cengiz Y. idaresindeki tırın dorsesine çarptı.

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Kazanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki korkuluklara çarparak durabildi. Sürücü Lafçı kaza yerinde hayatını kaybetti, şarkıcı Ergül hafif yaralandı.

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Gülçin Ergül, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Balıkesir
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Ünlü sarkıcımı dediniz? kimmiş o ünlü şarkıcı adını ilk defa duyuyorum hahahahahah
herkes mutlaka bir gün ünlü olacak

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