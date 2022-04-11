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  4. Son dakika |Savaşın seyri değişiyor! Ukrayna'dan kimyasal saldırı iddiası: Yaralananlar nefes almakta zorlanıyor

Son dakika |Savaşın seyri değişiyor! Ukrayna'dan kimyasal saldırı iddiası: Yaralananlar nefes almakta zorlanıyor

11.04.2022 23:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, savaşın şiddetli bir şekilde devam ettiği Ukrayna'nın Mariupol kentinde savaşın seyrini değiştirecek bir gelişme yaşandı. Ukrayna'nın Özel Harekat Taburu Azaklar, Rusya'nın İHA'larla menşei bilinmeyen bir zehirli gaz attığını iddia etti. İlk bilgilere göre yaralananlar solunum yetmezliği yaşıyor.

Son dakika |Savaşın seyri değişiyor! Ukrayna'dan kimyasal saldırı iddiası: Yaralananlar nefes almakta zorlanıyor

Son dakika: Ukrayna'nın Özel Harekat Taburu Azak, Rus birliklerinin insansız hava aracı ile Mariupol'a menşei bilinmeyen zehirli bir madde attığını duyurdu.

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NEFES ALMAKTA ZORLANIYORLAR

Azak Taburu'ndan yapılan açıklamada, saldırının pazartesi gününün son saatlerinde meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Rus işgal birlikleri, düşman İHA'sıyla Mariupol kentinde Ukrayna ordusu ve sivillerine yönelik henüz menşei bilinmeyen zehirli bir madde attı." ifadesi yer aldı.

Söz konusu saldırı sonrası yaralanan insanlarda solunum yetmezliği tespit edildiği vurgulanan açıklamada, zehirli maddenin etkilerinin araştırıldığı kaydedildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna Kimyasal silah
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