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Son Dakika: Seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar (MetroPOLL seçim anketi)

15.03.2021 14:36 | Son Güncelleme:
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Son Dakika: Seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar (MetroPOLL seçim anketi)

Son dakika haberine göre MetroPOLL Araştırma'nın yayınladığı seçim anketinde katılımcılara "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Anket sonucuna göre yüzde 10'luk seçim barajını sadece yüzde 31 ile AK Parti ve yüzde 17.4 ile CHP geçebiliyor.

Türkiye, Haziran 2023'te yapılacak seçimlere şimdiden hazırlanmaya başlamışken, anketler de gelemeye devam ediyor. Son olarak MetroPOLL Araştırma şirketinin kurucusu ve CEO'su Özer Sencar, şubat ayına ilişkin son seçim anketi sonuçlarını yayımladı.

"Bu pazar erken bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtlara göre sadece AK Parti ve CHP'nin yüzde 10'luk seçim barajını geçebildiği görülüyor.

"Kararsızlar dağıtılmadan" oy oranları şöyle:

AK Parti: % 31, CHP:% 17.4, İYİ Parti: % 9.5, HDP: % 8.9, MHP: % 7,2, DEVA Partisi: % 1,5, SP: % 1,1, Muharrem İnce'nin kuracağı parti: % 0,9

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