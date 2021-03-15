Son Dakika: Seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar (MetroPOLL seçim anketi)

Türkiye, Haziran 2023'te yapılacak seçimlere şimdiden hazırlanmaya başlamışken, anketler de gelemeye devam ediyor. Son olarak MetroPOLL Araştırma şirketinin kurucusu ve CEO'su Özer Sencar, şubat ayına ilişkin son seçim anketi sonuçlarını yayımladı.

"Bu pazar erken bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtlara göre sadece AK Parti ve CHP'nin yüzde 10'luk seçim barajını geçebildiği görülüyor.

"Kararsızlar dağıtılmadan" oy oranları şöyle:

AK Parti: % 31, CHP:% 17.4, İYİ Parti: % 9.5, HDP: % 8.9, MHP: % 7,2, DEVA Partisi: % 1,5, SP: % 1,1, Muharrem İnce'nin kuracağı parti: % 0,9



