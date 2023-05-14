SON DAKİKA SEÇİM HABERLERİ | Gözler Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan'ın memleketlerindeki sandıklara çevrildi! İşte son durum

Son dakika seçim haberleri: Türkiye bugün sandık başına gitti. Milyonlarca kişi, yeni Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi için oy kullandı. Saat 17'de sona eren oy verme işleminin ardından sonuçlar da gelmeye başladı.

ERDOĞAN VE KILIÇDAROĞLU'NUN MEMLEKETİNDE SON DURUM

Cumhur İttifakı adayı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'de sandıkların yüzde 70,55'i açıldı. Yüzde 74,64 ile Erdoğan ilk sırada yer aldı. Kılıçdaroğlu yüzde 20,55 ile ikinci, Oğan yüzde 4,41 ile üçüncü, İnce ise 0,40 ile dördüncü oldu.

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Millet İttifakı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'de sandıkların yüzde 56,68'i açıldı. Kılıçdaroğlu yüzde 78,85 ile birinci sırada yer aldı. Erdoğan yüzde 17,52 ile ikinci, Oğan yüzde 3,51 ile üçüncü, İnce 0,12 ile dördüncü sırada yer aldı.

İNCE VE OĞAN'IN MEMLEKETLERİNDE DİKKAT ÇEKEN SONUÇ

Ata İttifakı adayı Sinan Oğan'ın memleketi Iğdır'da sandıkların yüzde 44,09'u açıldı. Kılıçdaroğlu yüzde 58,54 ile birinci sırada yer aldı. Erdoğan yüzde 27,89 ile ikinci, Oğan yüzde 13,12 ile üçüncü, İnce ise 0,45 ile dördüncü sırada yer aldı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin memleketi Yalova'da sandıkların yüzde 78,10'u açıldı. Erdoğan yüzde 47,45 ile birinci sırada yer aldı. Kılıçdaroğlu yüzde 45,65 ikinci, Oğan yüzde 6,20 ile üçüncü, İnce yüzde 0,69 ile dördüncü sırada yer aldı.

