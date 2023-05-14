Son dakika | Seçim sonuçları için yayın yasağı kalktı! Tüm Türkiye'nin gözü bu verilerde: YSK'dan açıklama geldi

Son dakika haberi: YSK Başkanı Ahmet Yener sandıkların kapanmasının ardından süreçle ilgili açıklama yaptı. Saat 21'de bitmesi öngörülen yayın yasağı daha erkene çekilerek 18.30'a alındı.

OY VERME İŞLEMİ TÜM TÜRKİYE'DE 17.33'TE SONLANDI

Kameralar karşısına geçerek basın açıklaması yapan Ahmet Yener 14 Mayıs seçimlerinin sakin şekilde sonuçlandığını belirtirken "17.33 itibarıyla tüm Türkiye'de oy verme işlemleri sonuçlandı" dedi.

SEÇİM SONUÇLARI İÇİN YAYIN YASAĞI KALKTI!

Ahmet Yener ayrıca yayın yasağının kaldırılacağı saatin erkene çekildiğini duyurdu. Buna göre seçim sonuçları saat 18.30 itibarıyla paylaşılmaya başladı.

