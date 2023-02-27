AK Parti'den son dakika seçim açıklaması! İlk kez bu kadar net mesaj geldi

Son dakika: Türkiye'yi yasa boğan deprem faciası sonrası seçimlerin ertelenip ertelenmeyeceği tartışma konusu olurken, iktidar kanadından söz konusu iddialara nokta koyacak net bir açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, seçimlerin zamanında yapılacağının altını çizerken "Seçimin ertelenmesi söz konusu değil." diye konuştu.

ERDOĞAN, SEÇİM İÇİN 14 MAYIS'I İŞARET ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim tarihine ilişkin olarak, Kahramanmaraş depremleri öncesinde yaptığı açıklamada "Biz de 'Artık hiçbir şey eskisi olmayacak' diyerek hükumete gelmiştik. Şimdi de 'Söz de karar da gelecek de milletindir' diyerek milletin desteğine talibiz. Milletimiz 73 yıl sonra aynı gün altılı masaya yanıtını verecek. Vesayet heveslilerine rağmen 'Türkiye Yüzyılı'nı başlatacağız" diyerek 14 Mayıs tarihini işaret etmişti.



