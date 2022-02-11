HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: Sedef Kabaş hakkında iddianame! İstenen ceza belli oldu

Son Dakika: Sedef Kabaş hakkında iddianame! İstenen ceza belli oldu

11.02.2022 19:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Gazeteci Sedef Kabaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözleri sebebiyle tutuklanmıştı. Kabaş hakkındaki soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Kabaş hakkında zincirleme şekilde “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan 7 yıla kadar hapis cezası istenirken 14 Ocak tarihli programda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na yönelik sözleri sebebiyle de toplam 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep edildi. İşte detaylar...

Son Dakika: Sedef Kabaş hakkında iddianame! İstenen ceza belli oldu

Son dakika haberi: Gündemin en çok konuşulan olaylarından biri olan Sedef Kabaş'ın tutuklanmasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği'nce 22 Ocak'ta tutuklanan Sedef Kabaş hakkındaki soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Basın Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, Gazeteci Sedef Kabaş "şüpheli", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "müşteki", İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "mağdur" sıfatıyla yer aldı.

PEK ÇOK ŞİKAYET BİRLEŞTİRİLDİ

İddianamede, televizyon programındaki konuşmasında "Cumhurbaşkanına hakaret " nitelikte söz ve beyanları üzerine Sedef Kabaş hakkında savcılıkça re'sen soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları tarafından da şikayet dilekçesi verildiği belirtilen iddianamede, CİMER aracılığıyla ve savcılığa dilekçe sunularak da pek çok şikayette bulunulduğu, bu şikayetlerin aynı mahiyette olması nedeniyle birleştirildiği anlatıldı.

62068cb3165573e894e69840

"KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRMAYI ALIŞKANLIK HALİNE GETİRDİĞİ..."

Sedef Kabaş'ın televizyondaki Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik tahkir içeren ifadelerini, Twitter hesabı üzerinden de yinelediği belirtilip, şüphelinin alenen müştekinin kişilik haklarına saldırmayı alışkanlık haline getirdiği, müştekinin şeref, onur ve haysiyetine yönelik ağır ifadeleri tekrar tekrar kullanarak suç işleme yönündeki iradesini yinelediği belirtilerek, yapılan suç duyurusuna karşılık açılan soruşturmanın da suçun aynı olması nedeniyle birleştirildiği belirtildi.

SEDEF KABAŞ'IN SAVUNMASI

Sedef Kabaş'ın programda yaptığı konuşmasının dökümüne yer verilen iddianamede, polis ifadesinde "hakaret kastının olmadığını, canlı yayında sarf etmiş olduğu bir atasözü olduğunu, bir durumu anlatmak için kullandığını, anlamı güçlendirmek için kullandığı bir metafor olduğunu, Cumhurbaşkanı dahil kimseyi kastetmediğini" diyerek suçlamayı reddettiği vurgulandı.

"ELEŞTİRİ SINIRINI AŞAN NİTELİKTE"

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına, Yargıtay kararlarına yer verilen iddianamede, Sedef Kabaş'ın "ithafının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik olduğu ve yazılı basına göre çok daha hızlı ve güçlü bir etkiye sahip olan görsel yayın aracılığıyla söylemlerini etkili biçimde umuma yaydığı, beyanlarının eleştiri sınırlarını aştığı, Cumhurbaşkanının şeref ve saygınlığını alenen saldırı mahiyetinde olduğu, açıklamasında kamu yararının olmadığı" kaydedildi. İddianamede, "Hakarete varmadan eleştirel düşüncesini açıklama imkanı olmasına rağmen hakaret içerikli söz ve beyanların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı damgalama amacı taşıyan, nefrete kışkırtma ihtimali olan ve hoş görülebilir bir seviyenin üstünde eleştiri sınırını aşan nitelikte olduğu, bu haliyle de basın ve ifade özgürlüğünden yararlanılamayacağı" belirtildi.

CUMHURBAŞKANINA HAKARET SUÇUNDAN 7 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİ

Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı'na yönelik hakaret içeren sözü birden fazla kez sarf etmesi gerekçesiyle zincirleme olarak "Cumhurbaşkanına hakaret " suçundan 1 yıl 5 aydan 7 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

BAKAN SOYLU VE BAKAN KARAİSMAİLOĞLU'NA YÖNELİK SÖZLERİNE DE CEZA İSTENDİ

Ayrıca 14 Ocak'taki programda da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik sözlerinin de "kamusal tartışmaya katkı sağlamayan, kişilerin şeref, haysiyet ve namusu, toplum içindeki itibarı, saygınlığını küçük düşürmeye yönelik, hoş görülebilir seviyenin üstünde eleştiri sınırlarını aşan nitelikte olduğu" belirtilerek, "Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan iki kez olmak üzere toplam 2 yıl 4 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame kabul edilirse Sedef Kabaş önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. (DHA)

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sedef Kabaş'a tazminat davasıSON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sedef Kabaş'a tazminat davası


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İkinci 'Kadir Şeker olayı' denilmişti! Yeni gelişme: Tolga Daşkıran'ın engellemeye çalıştığı şüpheli...İkinci 'Kadir Şeker olayı' denilmişti! Yeni gelişme: Tolga Daşkıran'ın engellemeye çalıştığı şüpheli...
Kılıçdaroğlu'nun açıklaması gündem yarattı! "Çağrısı olursa destek vereceğiz"Kılıçdaroğlu'nun açıklaması gündem yarattı! "Çağrısı olursa destek vereceğiz"
Kur'an kursunda iğrenç olay! "Çocukların iddiaları korkunç boyutta"Kur'an kursunda iğrenç olay! "Çocukların iddiaları korkunç boyutta"
Anahtar Kelimeler:
son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Mario Balotelli İstanbul'a mı geliyor?

Mario Balotelli İstanbul'a mı geliyor?

18 yaşındaki Hayriye: Tecavüz ederken fotoğraflarımı çekti

18 yaşındaki Hayriye: Tecavüz ederken fotoğraflarımı çekti

Ünlü yazar Haydar Dümen hayatını kaybetti!

Ünlü yazar Haydar Dümen hayatını kaybetti!

Mengü'nün anketi sosyal medyada gündem oldu: Kılıçdaroğlu...

Mengü'nün anketi sosyal medyada gündem oldu: Kılıçdaroğlu...

FETÖ soruşturmasıyla gündeme gelmişti! Türkiye'yi terk etti, işte yeni mesleği

FETÖ soruşturmasıyla gündeme gelmişti! Türkiye'yi terk etti, işte yeni mesleği

Rehin alıp kadın elbisesi giydirdiler! Yetmedi bütün işkence anını kameraya aldılar

Rehin alıp kadın elbisesi giydirdiler! Yetmedi bütün işkence anını kameraya aldılar

İlginizi Çekebilir

Dünyaya duyurdular: Hamilelik tarih oluyor

Dünyaya duyurdular: Hamilelik tarih oluyor

Dr. Mehmet Öz’den zayıflama reçetesi! Suyu böyle içerseniz...

Dr. Mehmet Öz’den zayıflama reçetesi! Suyu böyle içerseniz...

Sevdiklerinizi mutlu edecek hediye fikirleri

Sevdiklerinizi mutlu edecek hediye fikirleri

Ünlü model iş insanını öldürmekle suçlanıyor! "Kocam ölürken yanındaydı..."

Ünlü model iş insanını öldürmekle suçlanıyor! "Kocam ölürken yanındaydı..."

Cinsel ilişki süresini uzatmanın az bilinen etkili yolları

Cinsel ilişki süresini uzatmanın az bilinen etkili yolları

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.