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Son Dakika: Sıcak bölgede hareketlilik! O istikamette Rus askeri konvoyu görüldü... Ukrayna'da 1 ay süreyle OHAL ilan edildi

23.02.2022 23:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Tüm dünyanın takip ettiği sıcak bölgede hareketlilik yaşanıyor. Rusya-Ukrayna krizinde gerilimi tırmandıran açıklamalar gelirken Rusya'nın yaklaşık 200 araçlık askeri konvoyu, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesi istikametinde görüldü. Öte yandan Ukrayna Parlamentosu, ülkede gece yarısından itibaren başlayacak olağanüstü hal kararını kabul etti. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son Dakika: Sıcak bölgede hareketlilik! O istikamette Rus askeri konvoyu görüldü... Ukrayna'da 1 ay süreyle OHAL ilan edildi

Son dakika haberi: Ukrayna ve Rusya krizini tüm dünya yakından takip ederken sıcak bölgeye ilişkin haberler gelmeye devam ediyor. Yapılan açıklamaların ardından Ukrayna'nın Donbas bölgesi istikametinde Rus askeri konvoyu görüldü. Diğer yandan Ukrayna'dan da flaş bir karar geldi. Ülkede gece yarısından itibaren başlayacak olağanüstü hal kararı kabul edildi. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

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KRİTİK BÖLGEDE RUS ASKERİ HAREKETLİLİĞİ

Rusya'nın Rostov bölgesindeki Kuybışevo yerleşim yeri yakınlarında Ukrayna sınırına yaklaşık 40 kilometre mesafede Rus askeri hareketliliği tespit edildi.

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DONBAS BÖLGESİNE DOĞRU İLERLİYOR

200'den fazla çeşitli askeri teçhizattan oluşan konvoyun, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine doğru ilerlediği dikkati çekti.

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Konvoyun içinde onlarca askerin bulunduğu da görüldü.

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UKRAYNA'DA 1 AY SÜREYLE OHAL İLAN EDİLDİ

Öte yandan Ukrayna Parlamentosu, ülkede gece yarısından itibaren başlayacak olağanüstü hal kararını kabul etti.

PUTİN, UKRAYNA'DAKİ RUS YANLISI AYRILIKÇILARIN YÖNETİMLERİNİ TANIMIŞTI

Ukrayna'nın doğusunda 2014'te Kiev yönetimine rağmen Rusya yanlısı ayrılıkçılar, Ukrayna topraklarında "Donetsk Halk Cumhuriyeti" ve "Lugansk Halk Cumhuriyeti" isminde 2 ayrı sözde yönetim oluşturmuştu.

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması, 15 Şubat'ta Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kurduğu sözde yönetimlerin tanınması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e çağrıda bulunulmasına yönelik kararı kabul etmiş, kararı Kremlin'e göndermişti.

Putin, dün Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalamış, Rusya Silahlı Kuvvetlerine sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinde barışın korunması talimatını vermişti.

Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi de Putin'in, ordunun Rusya toprakları dışında görev yapmasına ilişkin başvurusunu onaylamıştı. (AA)

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Rusya Ukrayna
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