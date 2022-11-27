HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: Sincan Uygur Özerk Bölgesindeki yangında yeni gelişme! Türkiye, Çin makamlarından izahat istedi

Son dakika: Sincan Uygur Özerk Bölgesindeki yangında yeni gelişme! Türkiye, Çin makamlarından izahat istedi

27.11.2022 01:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumçi'de karantina altında olduğu iddia edilen apartmanda çıkan yangında, 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti. Türkiye, feci yangının nedenlerine ilişkin Çin makamlarından izahat istedi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Sincan Uygur Özerk Bölgesindeki yangında yeni gelişme! Türkiye, Çin makamlarından izahat istedi

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı, Çin'de Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumçi kentinde çıkan yangındaki ölümlere ilişkin Çin makamlarından izahat istedi.

Bakanlık konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumçi'de çıkan yangında hayatlarını kaybedenler ve yaralananlar olduğunun derin üzüntüyle öğrenildiğini bildirdi. Açıklamada, bu elim hadise nedeniyle Türkiye'nin taziyeleri iletilirken yaralılara acil şifalar dilendi.

Açıklamada ayrıca "Yangının çıkış nedenine ilişkin kamuoyunun aydınlatılmasını bekliyoruz." ifadesi kullanıldı.

fa

Diplomatik kaynaklardan yapılan bilgilendirmede ise "Çin makamlarından yangının nedenleri hakkında izahat istenmiştir." denildi.

ÇİN'DE SİNCAN'IN URUMÇİ KENTİNDE KARANTİNADAKİ APARTMANDA ÇIKAN YANGINDA 10 KİŞİ ÖLDÜ

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumçi'de karantina altında olduğu iddia edilen apartmanda çıkan yangında, 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Yangının çıktığı apartmanda yaşayanların karantina nedeniyle evlerini terk edemediği, itfaiye ekiplerinin metal bariyer ve engellerle çevrili komplekse giremedikleri için yangına zamanında müdahale edemediğine ilişkin iddialar, protestolara dönüşen tepkilere yol açmıştı. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
‘Aşırı soğuklar’ için tarih verdiler ama iki ihtimal var…‘Aşırı soğuklar’ için tarih verdiler ama iki ihtimal var…
‘Aşırı soğuklar’ için tarih verdiler ama iki ihtimal var…‘Aşırı soğuklar’ için tarih verdiler ama iki ihtimal var…
Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Enflasyon da inecekErdoğan'dan ekonomi mesajı: Enflasyon da inecek
Anahtar Kelimeler:
Çin Türkiye sincan

En Çok Okunan Haberler

Dünya Kupası'na 'cinsellik' sorusu damgası! Teknik direktörden oyuncusuna "Kızımı hamile bırakırsa..."

Dünya Kupası'na 'cinsellik' sorusu damgası! Teknik direktörden oyuncusuna "Kızımı hamile bırakırsa..."

Pençe-Kilit Harekatı'nda 4 asker şehit oldu

Pençe-Kilit Harekatı'nda 4 asker şehit oldu

Bakan Soylu'nun açıklamaları sonrası İBB'den yanıt geldi!

Bakan Soylu'nun açıklamaları sonrası İBB'den yanıt geldi!

Ne parası kaldı ne de evi! Bütün parasını hurda otobüse yatırdı

Ne parası kaldı ne de evi! Bütün parasını hurda otobüse yatırdı

Bir döneme damga vurmuştu! Son hali ağızları açık bıraktı

Bir döneme damga vurmuştu! Son hali ağızları açık bıraktı

Hakkari'de 36 saatlik yasak!

Hakkari'de 36 saatlik yasak!

İlginizi Çekebilir

Günde iki kaşık tüketenin hayatı değişti! Turp gibi yapıyor

Günde iki kaşık tüketenin hayatı değişti! Turp gibi yapıyor

Hastalığı yok ediyor: Limon sıkın mucizeye şahit olun

Hastalığı yok ediyor: Limon sıkın mucizeye şahit olun

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Ölüme sürükleyen damar tıkanıklığının ilk belirtisi...

Ölüme sürükleyen damar tıkanıklığının ilk belirtisi...

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Flaş fırsat: Robot süpürgede 2000 TL indirim! Acele edin

Flaş fırsat: Robot süpürgede 2000 TL indirim! Acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.