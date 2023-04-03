SON DAKİKA | Şişli'de hareketli dakikalar! Babasını vurup çatıya çıktı... Özel Harekat devreye girdi

Son dakika haberi: İstanbul'da Şişli'de hareketli dakikalar yaşanıyor. Halaskargazi Caddesi'nde bir kişinin babasının vurduktan sonra çatıya çıktığı öğrenildi. Polis ekipleri olay yerine gelirken Özel Harekat destekli operasyon başlatıldı.
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