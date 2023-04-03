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  4. SON DAKİKA | Şişli'de hareketli dakikalar! Babasını vurup çatıya çıktı... Özel Harekat devreye girdi

SON DAKİKA | Şişli'de hareketli dakikalar! Babasını vurup çatıya çıktı... Özel Harekat devreye girdi

03.04.2023 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İstanbul'da Şişli'de hareketli dakikalar yaşanıyor. Halaskargazi Caddesi'nde bir kişinin babasının vurduktan sonra çatıya çıktığı öğrenildi. Polis ekipleri olay yerine gelirken Özel Harekat destekli operasyon başlatıldı.

SON DAKİKA | Şişli'de hareketli dakikalar! Babasını vurup çatıya çıktı... Özel Harekat devreye girdi

Son dakika haberi: Şişli Halaskargazi Caddesi’nde bir kişi babasını vurduktan sonra çatıya çıktı. Olay yerine gelen polis ekipleri Özel Harekat destekli operasyon başlattı. (İHA)

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