Son dakika| Sivas'ta 4.4 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sivas'ın Gürün ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yaklaşık 5.33 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Deprem nedeniyle ilçede kısa süreli panik yaşandı.







