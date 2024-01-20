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Son dakika| Sivas'ta 4.4 büyüklüğünde deprem!

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
20.01.2024 01:37 | Son Güncelleme:
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Sivas'ta saat 01.27'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yaklaşık 5.33 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Son dakika| Sivas'ta 4.4 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sivas'ın Gürün ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yaklaşık 5.33 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Deprem nedeniyle ilçede kısa süreli panik yaşandı.


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deprem Sivas
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